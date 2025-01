Coutinho encanta torcida do Vasco no retorno da equipe principal em São Januário

Coutinho foi um dos destaques da vitória do Vasco diante da Portuguesa-RJ na noite deste domingo (26), pela quinta rodada do Campeonato Carioca. Em São Januário, o meia acertou um bonito chute de fora da área, sem chance para o goleiro adversário. A finalização foi muito elogiada pelos torcedores, que se reencontraram com o time principal na casa cruz-maltina.

O gol de Philippe Coutinho foi aos 38 minutos do primeiro tempo. O camisa 11 recebeu a bola com liberdade na entrada da área. Com a chegada da marcação, o jogador, com muita classe, limpou a jogada e finalizou de chapa.

Coutinho comemorando gol contra a Portuguesa-RJ (Foto: Matheus Lima/Vasco)

Nas redes sociais, vascaínos enalteceram a qualidade de Coutinho e a beleza do chute, que se tornou uma marca do atleta durante o seu período no futebol europeu.

Como foi o jogo em São Januário

O Vasco começou o confronto levando perigo ao gol da Portuguesa-RJ logo aos dois minutos, em jogada muito bem trabalhada com troca de passes. Pressionando, o time de São Januário abriu o placar aos 23 minutos com Vegetti, que atrapalhou a saída do goleiro Bruno e mandou a bola para o fundo da rede. Dominante em campo, a equipe de Fábio Carille ampliou com Coutinho, que acertou um lindo chute de chapa, após tirar marcadores da jogada.

A Zebra, em uma ida relâmpago ao ataque, descontou com Joãozinho, que assim como Coutinho conseguiu marcar em uma bonita finalização. Léo Jardim não teve o que fazer.

O Segundo tempo contou com um equilíbrio maior, com chances de gol para ambos os lados. No entanto, foi o Vasco que voltou a balançar a rede, aos 36 minutos. Após tabelinha com o suíço Maxime Domínguez, Paulo Henrique chutou de canhota para ampliar a rede. Ainda deu tempo de Vegetti marcar o quarto e sacramentar a vitória.