Paulo Henrique tem o sonho de vestir um dia a camisa da Seleção Brasileira. No entanto, este não é o foco do lateral-direito. Para o jogador, representar o Brasil é fruto do trabalho que faz no Vasco. Confira no player acima.

- Seleção Brasileira é um sonho de qualquer atleta e comigo não é diferente. Claro que a Seleção é uma consequência do trabalho feito aqui no Vasco. Vou almejar sempre dar o melhor no Vasco aqui no dia a dia, jogo pós jogo. Ajudar a equipe a conquistar os objetivos dentro do ano. A Seleção Brasileira é uma consequência. Se for da vontade de Deus, eu vou estar me preparando para se esta oportunidade chegar, eu abraçar. Não vou dizer que é o foco principal, porque o meu é sempre ajudar o clube. Mas é um sonho - contou Paulo Henrique.

O lateral-direito do Vasco também enalteceu o início de trabalho do técnico Fábio Carille. Para Paulo Henrique, o grupo tem assimilado as ideias do treinador e estão se adaptando ao estilo de jogo.

- A gente tem assimilado bem as ideias dele. Ele tem passado confiança para toda a equipe e tem tentado tirar o melhor de todos nós. Aos poucos, mesmo com pouco tempo de trabalho, a gente tem entendido. O Vasco tem muitos jogadores inteligentes, com nível mundial - analisou o lateral-direito. E celebrou a fase artilheira.

- O Carille tem dado liberdade aos laterais para pisarmos na área e atacar. Fico feliz pelo gol e espero que venha uma fase artilheira. É um pouco mais raro, mas espero que com a liberdade possa fazer mais gols.

Paulo Henrique marcou um gol pelo Vasco na goleada sobre a Portuguesa (Foto: Matheus Lima/Vasco)

Confira mais respostas de Paulo Henrique, lateral-direito do Vasco, na zona mista:

CASO DE RACISMO ENVOLVENDO LÉO

- É inaceitável. Coisa que no futebol, não só no futebol, mas no mundo, não tem mais espaço para racismo. O Léo é um amigo pessoal meu. Fico muito triste com essa situação, mas tem que procurar os culpados porque é inadmissível. Um clássico e as coisas acontecerem assim. Não foi a primeira vez que ele sofreu ou que muitos atletas sofrem. É inaceitável. Todo o meu apoio ao Léo. Fica o meu repúdio.

PRÉ-TEMPORADA

- Ambas as pré-temporadas foram bem feitas dentro das situações. Para nós é muito importantes treinar e se dedicar para ir para casa. Isso ajudou na parte física e mental. Você treina numa pré-temporada, que tem muita intensidade e desgaste físico, e poder chegar em casa e ficar com a família agrega muito mais do que estar viajando e estar concentrado vários dias fora de casa. Quando começa o campeonato a gente sabe que é viagem para lá e para cá. Isso agregou na parte física e mental.

