Hugo Moura começou a temporada como reserva no Vasco. O técnico Fábio Carille tem preferido jogar com a trinca de volantes formada por Jair, Paulinho e Tchê Tchê. Após a goleada sobre a Portuguesa, o jogador analisou a disputa por uma vaga entre os titulares. Confira no player acima.

- Queremos jogar sempre. Mas com esse meio, com jogadores qualificados, a chegada do Paulinho foi muito importante com o Jair. É uma disputa difícil, uma dor de cabeça para o treinador. Mas igual eu falo: temos que estar preparados, darmos o máximo nos treinamentos para quando chegar e tiver a oportunidade aproveitar da melhor maneira possível e dar resultado para o clube - disse Hugo Moura na zona mista. E complementou:

- Estou evoluindo e fazendo o que o professor está pedindo. Estar preparado na hora de entrar no jogo. Temos um meio-campo muito qualificado com a volta do Paulinho e do Jair e, agora, com a chegada do Tchê Tchê. Isso só dá força para o grupo.

O volante do Vasco também comentou o início de trabalho do técnico Fábio Carille. Hugo Moura refutou a fama de "retranqueiro" do treinador.

- Não acho que seja retranqueiro. Ele dá ênfase na parte defensiva, mas pede para a gente ficar com a posse e chegarmos com tranquilidade no gol adversário - contou.

- A gente sabe que a torcida é importante não só aqui em São Januário, mas nos outros estados que jogamos. Vão em peso para nos apoiar. Aqui em São Januário é difícil para o adversário jogar contra a gente. Agora é quando tiver aqui ou fora é dar o resultado e o nosso máximo.

Hugo Moura deu uma assistência na vitória do Vasco sobre a Portuguesa (Foto: Matheus Lima/Vasco)

O Vasco volta a campo para enfrentar o Maricá às 19h de quarta-feira (29). A partida, que é válida pela 6ª rodada do Campeonato Carioca, será em São Januário.

