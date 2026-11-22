Com derrota, Vasco fica distante de vaga na Libertadores
Cruz-Maltino perdeu por 1 a 0, com gol de Eduardo Sasha
O Vasco perdeu por 1 a 0 para o Red Bull Bragantino neste domingo (22), no Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com gol de Eduardo Sasha, o Massa Bruta conquistou os três pontos, enquanto o Cruz-Maltino permaneceu com 47 pontos, na 10ª colocação, e viu suas chances de classificação para a Libertadores de 2027 diminuírem consideravelmente.
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A situação vascaína ficou ainda mais complicada após a derrota do Atlético-MG para o Boca Juniors na final da Copa Sul-Americana, disputada no último sábado (21). O resultado impediu a abertura de uma vaga extra para o futebol brasileiro na Libertadores, cenário que poderia favorecer a criação de um G9 no Campeonato Brasileiro. Com isso, o Vasco perdeu uma possibilidade importante de ampliar suas chances de classificação.
Vasco depende de combinação de resultados para chegar à Libertadores
Sem a possibilidade do G9, o cenário mais favorável para o Vasco seria a formação de um G8. Para isso, o Palmeiras precisaria conquistar a Libertadores, enquanto o Grêmio teria de terminar o Campeonato Brasileiro na zona de rebaixamento. Atualmente, o Bragantino ocupa justamente a oitava colocação, com três pontos de vantagem sobre o Cruz-Maltino.
A situação, porém, ainda pode piorar. O Santos, que soma 50 pontos, pode entrar no G8 e ampliar a distância para seis pontos caso vença seu compromisso na rodada. O Atlético-MG (7º), por sua vez, tem 51 pontos e também ainda joga. Se conquistar a vitória, poderá abrir uma vantagem que deixaria o Vasco sem possibilidades de alcançá-lo nas duas rodadas restantes.
Vasco precisa vencer os dois jogos restantes
Com apenas duas partidas pela frente, o Vasco precisa conquistar os seis pontos restantes e ainda torcer por tropeços dos concorrentes diretos. Além da necessidade de resultados favoráveis, o time carioca também precisa melhorar seu saldo de gols, outro fator que pode ser decisivo na disputa.
Atualmente, o Cruz-Maltino tem saldo negativo de cinco gols (-5), enquanto o Santos, um dos concorrentes na briga, apresenta saldo positivo de dois (+2).
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