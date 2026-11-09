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Vasco tinha cobradores com 100% de aproveitamento que não bateram contra o Palmeiras

Cruzmaltino foi eliminado pelo Palmeiras na Copa do Brasil, mas soma seis classificações nas últimas oito decisões

PorPedro CobaleaRio de Janeiro (RJ)
09/11/2026 16:55
Atualizado há 0 minutos
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Jogadores do Vasco da Gama abraçam-se em círculo no campo.
Elenco do Vasco antes da partida contra o Palmeiras pela semifinal da Copa do Brasil (Foto: Matheus Lima/Vasco)

O Vasco foi eliminado pelo Palmeiras nos pênaltis, na noite deste domingo (8), pela semifinal da Copa do Brasil. A escolha dos cobradores chamou a atenção da torcida cruz-maltina, principalmente pela ordem das cobranças. Andrés Gómez, que nunca havia batido um pênalti em sua carreira profissional, foi o responsável pela sexta cobrança, enquanto jogadores com histórico positivo na marca da cal não participaram da disputa.

➡️ Apesar das eliminações, Vasco supera metas financeiras nas Copas em 2026

Jhon Arias e A. Gómez, de costas, abraçados em campo durante jogo de futebol.
Arias consola Andrés Gómez após jogador do Vasco perder pênalti (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF/Folhapress)

Dos atletas que estavam em campo ao fim do tempo regulamentar e não foram escolhidos para bater, apenas Brenner já havia desperdiçado cobranças pelo Vasco. Os demais mantinham 100% de aproveitamento em penalidades pelo clube.

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Antes da disputa contra o Palmeiras, quatro jogadores que estavam em campo no apito final do tempo regulamentar já haviam cobrado pênaltis com a camisa cruz-maltina: Lucas Piton, David, Robert Renan e Brenner. Os três primeiros nunca haviam desperdiçado uma cobrança pelo Vasco.

O retrospecto individual também mostra o aproveitamento dos jogadores que participaram das decisões. Robert Renan, no clube desde 2025, converteu sua única cobrança. Lucas Piton, que chegou em 2023, marcou em todas as três oportunidades consideradas no levantamento geral. David também tem 100% de aproveitamento, com um gol em uma cobrança. Já Brenner converteu as duas penalidades que cobrou.

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Goleiro de uniforme amarelo realiza defesa em chute na linha do gol, com jogadores de preto e torcedores ao fundo.
Jogadores do Vasco durante disputa de pênaltis contra o Palmeiras (Foto: Carlos Santtos /Fotoarena/Folhapress) ORG XMIT: 3047691

➡️ Jogadores do Vasco ficam desolados após eliminação para o Palmeiras; veja vídeo

Vasco soma seis classificações em oito disputas de pênaltis

Apesar da eliminação para o Palmeiras, o retrospecto recente do Vasco em disputas por pênaltis é positivo. Desde 2023, o clube participou de oito decisões desse tipo, com seis classificações e duas eliminações.

A última derrota antes do confronto com o Palmeiras havia acontecido justamente contra o ABC, em 2023, também pela Copa do Brasil. Desde então, o Cruz-Maltino conseguiu avançar em seis disputas, até ser novamente eliminado nas penalidades.

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Ranking de aproveitamento dos cobradores do Vasco (2023–2026)

O levantamento considera exclusivamente as cobranças realizadas durante disputas de pênaltis entre 2023 e 2026.

JogadorCobrançasGols

Puma Rodríguez

6

6

Vegetti

6

5

Sforza

3

3

Lucas Piton

3

3

Mateus Carvalho

2

2

Rayan

2

2

Payet

2

2

Victor Luis

2

2

Jair

1

1

Miranda

1

1

Nenê

1

1

Léo

1

1

Tchê Tchê

1

1

Adson

1

1

Hugo Moura

1

1

Loide Augusto

1

1

Matheus França

1

1

Robert Renan

1

1

Philippe Coutinho

1

1

Thiago Mendes

1

1

Sosa

1

1

Colidio

1

1

Pedro Raul

1

0

Luca Orellano

1

0

João Victor

1

0

Paulo Henrique

1

0

Lescano

1

0

Andrés Gómez

1

0

Critério: cobranças realizadas nas disputas de pênaltis informadas, entre 2023 e 2026. Jogadores empatados estão ordenados sem distinção de posição.

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