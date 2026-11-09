O Vasco foi eliminado pelo Palmeiras nos pênaltis, na noite deste domingo (8), pela semifinal da Copa do Brasil. A escolha dos cobradores chamou a atenção da torcida cruz-maltina, principalmente pela ordem das cobranças. Andrés Gómez, que nunca havia batido um pênalti em sua carreira profissional, foi o responsável pela sexta cobrança, enquanto jogadores com histórico positivo na marca da cal não participaram da disputa.

➡️ Apesar das eliminações, Vasco supera metas financeiras nas Copas em 2026

Arias consola Andrés Gómez após jogador do Vasco perder pênalti (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF/Folhapress)

Dos atletas que estavam em campo ao fim do tempo regulamentar e não foram escolhidos para bater, apenas Brenner já havia desperdiçado cobranças pelo Vasco. Os demais mantinham 100% de aproveitamento em penalidades pelo clube.

continua após a publicidade

Antes da disputa contra o Palmeiras, quatro jogadores que estavam em campo no apito final do tempo regulamentar já haviam cobrado pênaltis com a camisa cruz-maltina: Lucas Piton, David, Robert Renan e Brenner. Os três primeiros nunca haviam desperdiçado uma cobrança pelo Vasco.

O retrospecto individual também mostra o aproveitamento dos jogadores que participaram das decisões. Robert Renan, no clube desde 2025, converteu sua única cobrança. Lucas Piton, que chegou em 2023, marcou em todas as três oportunidades consideradas no levantamento geral. David também tem 100% de aproveitamento, com um gol em uma cobrança. Já Brenner converteu as duas penalidades que cobrou.

continua após a publicidade

Jogadores do Vasco durante disputa de pênaltis contra o Palmeiras (Foto: Carlos Santtos /Fotoarena/Folhapress) ORG XMIT: 3047691

➡️ Jogadores do Vasco ficam desolados após eliminação para o Palmeiras; veja vídeo

Vasco soma seis classificações em oito disputas de pênaltis

Apesar da eliminação para o Palmeiras, o retrospecto recente do Vasco em disputas por pênaltis é positivo. Desde 2023, o clube participou de oito decisões desse tipo, com seis classificações e duas eliminações.

A última derrota antes do confronto com o Palmeiras havia acontecido justamente contra o ABC, em 2023, também pela Copa do Brasil. Desde então, o Cruz-Maltino conseguiu avançar em seis disputas, até ser novamente eliminado nas penalidades.

continua após a publicidade

📲 Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco

Ranking de aproveitamento dos cobradores do Vasco (2023–2026)

O levantamento considera exclusivamente as cobranças realizadas durante disputas de pênaltis entre 2023 e 2026.

Jogador Cobranças Gols Puma Rodríguez 6 6 Vegetti 6 5 Sforza 3 3 Lucas Piton 3 3 Mateus Carvalho 2 2 Rayan 2 2 Payet 2 2 Victor Luis 2 2 Jair 1 1 Miranda 1 1 Nenê 1 1 Léo 1 1 Tchê Tchê 1 1 Adson 1 1 Hugo Moura 1 1 Loide Augusto 1 1 Matheus França 1 1 Robert Renan 1 1 Philippe Coutinho 1 1 Thiago Mendes 1 1 Sosa 1 1 Colidio 1 1 Pedro Raul 1 0 Luca Orellano 1 0 João Victor 1 0 Paulo Henrique 1 0 Lescano 1 0 Andrés Gómez 1 0

Critério: cobranças realizadas nas disputas de pênaltis informadas, entre 2023 e 2026. Jogadores empatados estão ordenados sem distinção de posição.

Para acompanhar as notícias do Gigante da Colina, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.