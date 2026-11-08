Após a eliminação do Vasco para o Palmeiras na semifinal da Copa do Brasil, Pedro Emanuel explicou como funcionou a escolha dos cobradores na disputa de pênaltis. A decisão chamou a atenção de parte da torcida, principalmente pela ausência de alguns jogadores que costumam aparecer entre os batedores, como Robert Renan, e de Lucas Piton, que entrou nos minutos finais da partida, já nos acréscimos.

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Pedro Emanuel em coletiva após a eliminação do Copa do Brasil (Foto: Pedro Cobalea/Lance!)

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Em entrevista após o confronto, o treinador revelou que definiu previamente os cinco primeiros cobradores. A partir daí, a escolha ficou a cargo dos próprios jogadores, que tiveram autonomia para decidir o momento de assumir a responsabilidade. Piton, inclusive, estava entre os atletas que poderiam cobrar, segundo Pedro Emanuel. O lateral-esquerdo tem histórico de boas cobranças, mas não esteve entre os seis jogadores que foram para a marca da cal.

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— Sim, fazia parte (ele cobrar), até pelo passado que tem. Definimos os cinco primeiros e, a partir daí, seria o momento de cada um deles. É importante percebermos, dentro do jogo, o momento individual. Gosto de dar essa liberdade para os jogadores. Vou sempre dar a eles essa autonomia, porque faz parte da minha forma de trabalhar. Gostaríamos que fosse diferente, mas não foi. Queríamos muito chegar à final, mas não aconteceu — explicou o treinador.

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