Jogadores do Vasco ficam desolados após eliminação para o Palmeiras; veja vídeo

A eliminação do Vasco para o Palmeiras na semifinal da Copa do Brasil deixou marcas nos jogadores cruz-maltinos. Após a disputa de pênaltis em São Januário, neste domingo (8), vários atletas permaneceram no gramado por alguns minutos, visivelmente abalados com a queda na competição.

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Robert Renan, Andrés Gómez, Thiago Mendes e Lescano estavam entre os mais inconformados com o resultado. O argentino, que desperdiçou uma das cobranças na disputa, deixou o campo chorando após a derrota.

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Depois da partida, o técnico Pedro Emanuel comentou o estado emocional do jogador e saiu em sua defesa. O treinador ressaltou que Lescano tinha sua confiança e lembrou que grandes jogadores também já passaram por situações semelhantes.

— O Lescano saiu chorando e vários outros. É normal. Hoje ele sente o peso de falhar em um pênalti, mas isso faz parte. Só não falha quem não assume, e ele tinha minha confiança. Todos tinham. Nem sempre o melhor faz, e ele foi um dos melhores em campo durante o jogo. Temos muitos exemplos de grandes jogadores que falharam. Isso vai nos custar muito, mas amanhã já estaremos juntos, um pouco mais calmos, para recuperar ele e todos os outros — afirmou.

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Pedro Emanuel na coletiva após Vasco x Palmeiras (Foto: Pedro Cobalea/Lance!)

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