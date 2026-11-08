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Jogadores do Vasco ficam desolados após eliminação para o Palmeiras; veja vídeo

Lescano, que desperdiçou uma das cobranças na disputa de pênaltis, deixou o gramado chorando

PorPedro CobaleaRio de Janeiro (RJ)
08/11/2026 23:33
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Jogador de futebol em campo, camiseta preta com faixa diagonal branca; outro jogador desfocado ao fundo.
Andrés Gómez na partida entre Vasco e Palmeiras (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF/Folhapress)

A eliminação do Vasco para o Palmeiras na semifinal da Copa do Brasil deixou marcas nos jogadores cruz-maltinos. Após a disputa de pênaltis em São Januário, neste domingo (8), vários atletas permaneceram no gramado por alguns minutos, visivelmente abalados com a queda na competição.

➡️ Pedro Emanuel explica escolha dos cobradores de pênaltis do Vasco após eliminação

Robert Renan, Andrés Gómez, Thiago Mendes e Lescano estavam entre os mais inconformados com o resultado. O argentino, que desperdiçou uma das cobranças na disputa, deixou o campo chorando após a derrota.

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➡️ Torcida do Vasco reconhece empenho do time após eliminação na Copa do Brasil; veja vídeo

Depois da partida, o técnico Pedro Emanuel comentou o estado emocional do jogador e saiu em sua defesa. O treinador ressaltou que Lescano tinha sua confiança e lembrou que grandes jogadores também já passaram por situações semelhantes.

— O Lescano saiu chorando e vários outros. É normal. Hoje ele sente o peso de falhar em um pênalti, mas isso faz parte. Só não falha quem não assume, e ele tinha minha confiança. Todos tinham. Nem sempre o melhor faz, e ele foi um dos melhores em campo durante o jogo. Temos muitos exemplos de grandes jogadores que falharam. Isso vai nos custar muito, mas amanhã já estaremos juntos, um pouco mais calmos, para recuperar ele e todos os outros — afirmou.

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Pedro Emanuel em coletiva do Vasco, ao lado do microfone, com tela Viva Sorte.
Pedro Emanuel na coletiva após Vasco x Palmeiras (Foto: Pedro Cobalea/Lance!)

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