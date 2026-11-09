Léo Jardim busca redenção em campo, mas destino é cruel com goleiro do Vasco

O goleiro Léo Jardim segue em busca de redenção com a camisa do Vasco. Após falhar contra o Boca Juniors, o guarda-redes teve a oportunidade de dar uma resposta em campo diante do Palmeiras, neste domingo (8), pela semifinal da Copa do Brasil. Apesar da eliminação, o camisa 1 teve participação importante no confronto: fez uma defesa cara a cara com Maurício durante o tempo regulamentar e voltou a aparecer na disputa de pênaltis.

➡️ Jogadores do Vasco ficam desolados após eliminação para o Palmeiras; veja vídeo

O goleiro chegou a adiar o desfecho da decisão ao defender a cobrança de Giay. No entanto, não foi suficiente para evitar a queda vascaína. Do outro lado, Carlos Miguel defendeu as batidas de Lescano e Andrés Gómez, garantindo a classificação do Palmeiras à final após a vitória por 6 a 5 nos pênaltis.

continua após a publicidade

Léo Jardim defende pênalti de Giay (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF/Folhapress)

📲 Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco

Desde que chegou ao Vasco, o goleiro havia participado de sete disputas e só tinha sido eliminado na primeira delas, contra o ABC, pela Copa do Brasil de 2023. A partir dali, foi decisivo em sete classificações consecutivas do Cruz-Maltino.

➡️ Thiago Mendes revela conversa com Gómez e Lescano após pênaltis perdidos: 'Se sentindo culpados'

Confira o histórico de Léo Jardim nas disputas de pênaltis pelo Vasco

2023 – ABC: primeira disputa de pênaltis pelo Vasco. Não conseguiu defender nenhuma cobrança, e o Cruz-Maltino acabou eliminado da Copa do Brasil. 2024 – Água Santa: fez uma defesa e ajudou o Vasco a avançar na Copa do Brasil. 2024 – Fortaleza: voltou a defender uma cobrança e garantiu a classificação. 2024 – Athletico-PR: mais uma defesa decisiva, desta vez nas quartas de final da Copa do Brasil. 2025 – Operário-PR: teve uma de suas atuações mais impressionantes, com três defesas na disputa. 2025 – Botafogo: defendeu uma cobrança e ajudou o Vasco a avançar. 2025 – Fluminense: foi novamente decisivo, com duas defesas na semifinal da Copa do Brasil. 2026 – Palmeiras: defendeu a cobrança de Giay, mas não conseguiu evitar a eliminação vascaína. Carlos Miguel defendeu duas cobranças e garantiu a classificação alviverde.

O retrospecto transformou as disputas de pênaltis em uma das especialidades do goleiro. Contra o Palmeiras, Léo Jardim voltou a fazer sua parte e manteve a tradição de defender cobranças, mas, desta vez, o destino foi cruel: mesmo com a contribuição do camisa 1, o Vasco se despediu da competição em São Januário.

continua após a publicidade

Para acompanhar as notícias do Gigante da Colina, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.