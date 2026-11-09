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Léo Jardim busca redenção em campo, mas destino é cruel com goleiro do Vasco

Goleiro defendeu uma cobrança na disputa de pênaltis, mas não conseguiu evitar a eliminação

PorPedro CobaleaRio de Janeiro (RJ)
09/11/2026 06:30
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Goleiro com uniforme roxo e luvas pretas, braços abertos, em jogo com torcida ao fundo.
Léo Jardim em campo durante Vasco x Palmeiras (Foto: Dhavid Normando/Código 19/Folhapress)

O goleiro Léo Jardim segue em busca de redenção com a camisa do Vasco. Após falhar contra o Boca Juniors, o guarda-redes teve a oportunidade de dar uma resposta em campo diante do Palmeiras, neste domingo (8), pela semifinal da Copa do Brasil. Apesar da eliminação, o camisa 1 teve participação importante no confronto: fez uma defesa cara a cara com Maurício durante o tempo regulamentar e voltou a aparecer na disputa de pênaltis.

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O goleiro chegou a adiar o desfecho da decisão ao defender a cobrança de Giay. No entanto, não foi suficiente para evitar a queda vascaína. Do outro lado, Carlos Miguel defendeu as batidas de Lescano e Andrés Gómez, garantindo a classificação do Palmeiras à final após a vitória por 6 a 5 nos pênaltis.

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Leo Jardim, goleiro, mergulha para defender a bola amarela perto da linha do gol durante partida de futebol.
Léo Jardim defende pênalti de Giay (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF/Folhapress)

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Desde que chegou ao Vasco, o goleiro havia participado de sete disputas e só tinha sido eliminado na primeira delas, contra o ABC, pela Copa do Brasil de 2023. A partir dali, foi decisivo em sete classificações consecutivas do Cruz-Maltino.

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Confira o histórico de Léo Jardim nas disputas de pênaltis pelo Vasco

  1. 2023 – ABC: primeira disputa de pênaltis pelo Vasco. Não conseguiu defender nenhuma cobrança, e o Cruz-Maltino acabou eliminado da Copa do Brasil.
  2. 2024 – Água Santa: fez uma defesa e ajudou o Vasco a avançar na Copa do Brasil.
  3. 2024 – Fortaleza: voltou a defender uma cobrança e garantiu a classificação.
  4. 2024 – Athletico-PR: mais uma defesa decisiva, desta vez nas quartas de final da Copa do Brasil.
  5. 2025 – Operário-PR: teve uma de suas atuações mais impressionantes, com três defesas na disputa.
  6. 2025 – Botafogo: defendeu uma cobrança e ajudou o Vasco a avançar.
  7. 2025 – Fluminense: foi novamente decisivo, com duas defesas na semifinal da Copa do Brasil.
  8. 2026 – Palmeiras: defendeu a cobrança de Giay, mas não conseguiu evitar a eliminação vascaína. Carlos Miguel defendeu duas cobranças e garantiu a classificação alviverde.

O retrospecto transformou as disputas de pênaltis em uma das especialidades do goleiro. Contra o Palmeiras, Léo Jardim voltou a fazer sua parte e manteve a tradição de defender cobranças, mas, desta vez, o destino foi cruel: mesmo com a contribuição do camisa 1, o Vasco se despediu da competição em São Januário.

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