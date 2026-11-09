Logo do Lance! branca com exclamação amarela

Thiago Mendes revela conversa com Gómez e Lescano após pênaltis perdidos: 'Se sentindo culpados'

Volante do Vasco saiu em defesa dos companheiros após a eliminação para o Palmeiras

PorPedro CobaleaRio de Janeiro (RJ)
09/11/2026 00:11
Favorite o Lance! no Google
Thiago Mendes concede entrevista a jornalistas com microfones na área de imprensa.
Thiago Mendes na zona mista do Vasco (Foto: Reprodução/Vasco TV)

A eliminação do Vasco para o Palmeiras na semifinal da Copa do Brasil deixou um sentimento de tristeza no elenco cruz-maltino. Após o Cruz-Maltino vencer por 2 a 1 no tempo normal e igualar o agregado, o Verdão levou a melhor na disputa de pênaltis, por 5 a 4, e garantiu a classificação para a final. Andrés Gómez e Lescano desperdiçaram suas cobranças e tiveram dificuldades para lidar com o resultado.

➡️ Jogadores do Vasco ficam desolados após eliminação para o Palmeiras; veja vídeo

Na zona mista, após a partida, Thiago Mendes revelou que conversou com os dois companheiros no vestiário e procurou tranquilizá-los. O volante afirmou que ambos estavam se sentindo culpados pelo desfecho, mas ressaltou que não deveriam carregar essa responsabilidade.

continua após a publicidade

— Acho que eles estão se sentindo um pouco culpados, mas, como eu disse aos dois, acho que não têm culpa. Jogaram muito bem hoje contra o Palmeiras. Infelizmente, como já me referi, os pênaltis são uma loteria. Falhámos duas grandes penalidades, mas temos de levantar a cabeça. Já temos de pensar no próximo jogo, porque não há tempo para lamentações.

Jogadores do Vasco da Gama em campo contra Palmeiras, Vasco x Palmeiras.
Thiago Mnedes e Colidio após a eliminação do Vasco (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF/Folhapress)

📲 Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco

O camisa 23 também lamentou não ter conseguido proporcionar uma alegria aos torcedores em São Januário. Thiago Mendes destacou a entrega do elenco durante a partida e projetou uma temporada melhor para o Vasco em 2027.

continua após a publicidade

— Eles sabem que o nosso sentimento é de tristeza. O nosso sentimento como jogadores é de tristeza, porque queríamos que eles saíssem daqui felizes hoje. Infelizmente não conseguimos, mas deixamos tudo em campo, demos a vida pelo clube. Infelizmente hoje não foi possível conseguir a vitória e levar esta equipa à final. Espero que no próximo ano possa ser diferente, que possamos conquistar algo melhor, vários campeonatos e, se Deus quiser, conseguir o título e dar alegrias.

➡️ Jogadores do Vasco ficam desolados após eliminação para o Palmeiras; veja vídeo

Para acompanhar as notícias do Gigante da Colina, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.

Tudo sobre
Sugerida para você!
Jogador de futebol em campo, camiseta preta com faixa diagonal branca; outro jogador desfocado ao fundo.

Vasco

Jogadores do Vasco ficam desolados após eliminação para o Palmeiras; veja vídeo

Há 39 minutos
Jogador com uniforme azul confronta a polícia durante partida, com colegas de time e torcedores ao fundo.

Palmeiras

Súmula ignora discussão de Gómez com policial sobre facção criminosa

Há 1 hora
Pedro Emanuel em coletiva do Vasco, ao lado do microfone, com tela Viva Sorte.

Vasco

Pedro Emanuel explica escolha dos cobradores de pênaltis do Vasco após eliminação

Há 1 hora
Lucas Piton em ação com a camisa do Vasco

Fora de Campo

Lucas Piton vira assunto após eliminação do Vasco: 'Não existe'

Há 3 horas
Pedro Emanuel

Futebol Nacional

Pedro Emanuel lamenta eliminação do Vasco: 'Sensação de tristeza'

Há 3 horas
Flaco López, comemorando gol em Vasco e Palmeiras

Fora de Campo

Flaco López provoca o Vasco após classificação do Palmeiras; veja

Há 3 horas
Mais LANCE!
Torcida do Vasco da Gama com bandeiras e serpentinas durante o jogo.

Torcida do Vasco aplaude jogadores após eliminação na Copa do Brasil; veja vídeo

Pedro Emanuel, treinador do Vasco

Torcida do Vasco manda recado a Pedro Emanuel após eliminação

Bráulio, árbitro de Vasco e Palmeiras, pela Copa do Brasil

Decisão de Bráulio em Vasco x Palmeiras vira assunto: 'Vergonhoso'

PC Oliveira, consultor de arbitragem da Globo

PC Oliveira aponta erro capital em Vasco e Palmeiras pela Copa do Brasil

Jhon Arias disputando bola em Vasco e Palmeiras, pela Copa do Brasil

Gol perdido em Vasco x Palmeiras gera revolta: 'Meu Deus'

Colidio, atacante do Vasco abre o placar contra o Palmeiras

Veja os gols da classificação do Palmeiras à final da Copa do Brasil

Gabriel Pereira após a partida entre Boca Juniors e Vasco

Pedro Emanuel define escalação do Vasco para partida decisiva contra o Palmeiras

Dois jogadores do Palmeiras se abraçam em celebração durante a partida.

Vasco tenta, mas Palmeiras leva a melhor nos pênaltis e encara o Grêmio na final da Copa do Brasil

Luis Roberto narrou Brasil x Japão pela Globo (Foto: Reprodução)

Globo muda narrador de Vasco x Palmeiras após ausência de Luis Roberto; saiba quem

Euller

Vasco x Palmeiras: Euller aponta favorito na Copa do Brasil e analisa diferenças de gestão

Puma Rodríguez celebra o terceiro gol do Vasco na vitória por 3 a 1 sobre o Fluminense na Copa do Brasil

Vasco vê semifinal contra o Palmeiras como caminho para se garantir na Libertadores

Lescano e Fláco López, jogadores de Vasco e Palmeiras

Vasco x Palmeiras: argentinos Flaco e Lescano podem ser decisivos na Copa do Brasil

Marlon Freitas domina a bola marcado por Ramon Rique no triunfo do palmeiras sobre o Vasco

Vidente aponta finalista de Vasco e Palmeiras pela Copa do Brasil