A eliminação do Vasco para o Palmeiras na semifinal da Copa do Brasil deixou um sentimento de tristeza no elenco cruz-maltino. Após o Cruz-Maltino vencer por 2 a 1 no tempo normal e igualar o agregado, o Verdão levou a melhor na disputa de pênaltis, por 5 a 4, e garantiu a classificação para a final. Andrés Gómez e Lescano desperdiçaram suas cobranças e tiveram dificuldades para lidar com o resultado.

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Na zona mista, após a partida, Thiago Mendes revelou que conversou com os dois companheiros no vestiário e procurou tranquilizá-los. O volante afirmou que ambos estavam se sentindo culpados pelo desfecho, mas ressaltou que não deveriam carregar essa responsabilidade.

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— Acho que eles estão se sentindo um pouco culpados, mas, como eu disse aos dois, acho que não têm culpa. Jogaram muito bem hoje contra o Palmeiras. Infelizmente, como já me referi, os pênaltis são uma loteria. Falhámos duas grandes penalidades, mas temos de levantar a cabeça. Já temos de pensar no próximo jogo, porque não há tempo para lamentações.

Thiago Mnedes e Colidio após a eliminação do Vasco (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF/Folhapress)

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O camisa 23 também lamentou não ter conseguido proporcionar uma alegria aos torcedores em São Januário. Thiago Mendes destacou a entrega do elenco durante a partida e projetou uma temporada melhor para o Vasco em 2027.

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— Eles sabem que o nosso sentimento é de tristeza. O nosso sentimento como jogadores é de tristeza, porque queríamos que eles saíssem daqui felizes hoje. Infelizmente não conseguimos, mas deixamos tudo em campo, demos a vida pelo clube. Infelizmente hoje não foi possível conseguir a vitória e levar esta equipa à final. Espero que no próximo ano possa ser diferente, que possamos conquistar algo melhor, vários campeonatos e, se Deus quiser, conseguir o título e dar alegrias.

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