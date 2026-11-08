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Súmula ignora discussão de Gómez com policial sobre facção criminosa

Confusão ocorreu no intervalo de Palmeiras x Vasco, em São Januário

PorRedação Lance!São Paulo (SP)
08/11/2026 22:53
Atualizado há 0 minutos
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Jogador com uniforme azul confronta a polícia durante partida, com colegas de time e torcedores ao fundo.
Gustavo Gómez se envolveu em discussão com policiais militares durante Palmeiras x Vasco (Foto: Reprodução/Ge/TV Globo)

O árbitro Bráulio da Silva Machado (SC), responsável pela partida de volta da semifinal da Copa do Brasil entre Palmeiras e Vasco, não relatou em súmula a confusão envolvendo o zagueiro Gustavo Gómez e integrantes da Polícia Militar do Rio de Janeiro.

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O atrito começou após o término do primeiro tempo, quando Gustavo Gómez, acompanhado por Jhon Arias, dirigiu-se à equipe de arbitragem para reclamar de decisões tomadas durante a partida. Depois que o colombiano recebeu cartão amarelo, o defensor paraguaio iniciou uma discussão com um policial militar.

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Segundo o Ge, durante o desentendimento, o agente acusou Gómez de fazer apologia ao crime.

— Está maluco? Isso é apologia ao crime — disse.

A discussão continuou no túnel de acesso aos vestiários. O zagueiro Bruno Fuchs tentou intervir para acalmar os ânimos, mas não conseguiu encerrar o conflito. O policial voltou a questionar uma suposta referência ao Comando Vermelho.

— Eu só quero saber por que ele falou do Comando Vermelho — cobrou o policial.

— Ele não falou. Ele falou que a gente humano, que a gente não é o Comando Vermelho — rebateu Bruno Fuchs.

— Tem seis policiais aqui. Não sei por que você está discutindo — respondeu o policial.

— Eu estava lá, diretor. Eu estava lá, diretor — encerrou Fuchs.

Discussão continuou após o intervalo

Na volta das equipes ao gramado para o segundo tempo, Gustavo Gómez voltou a discutir com o policial militar. O agente questionou novamente a declaração do jogador, que voltou a negar.

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— Ele não queria falar com você, é uma prerrogativa do árbitro. Ele falou comigo no meu ouvido pra gente segurar. Agora, você falar de comando vermelho? — comentou o policial.

— Não, não, Comando Vermelho, não. Nós não somos criminosos. Aqui nós somos trabalhadores — apontou Gómez.

— Eu também estou, você faz o seu e eu faço o meu — afirmou a polícia.

O diretor de futebol do Palmeiras, Anderson Barros, também participou da discussão e saiu em defesa do capitão Alviverde. O dirigente questionou a postura do policial diante do jogador.

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— Vai ficar discutindo com jogador, agora vou começar a intervir. Você não pode fazer isso — afirmou.

Gustavo Gómez do Palmeiras em ação durante a partida.
Gustavo Gómez foi titular na classificação do Palmeiras à final da Copa do Brasil (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF/Folhapress)

Quando será a final da Copa do Brasil?

A decisão está marcada para domingo, 6 de dezembro de 2026, no Estádio Mané Garrincha, em Brasília. A CBF ainda não divulgou o horário da partida.

  • Data: 6 de dezembro de 2026
  • Dia: domingo
  • Local: Estádio Mané Garrincha, em Brasília (DF)
  • Horário: ainda não confirmado
  • Formato: jogo único

Onde será disputada a final?

A Arena Mané Garrincha, na capital federal, será palco da primeira final em jogo único da história da Copa do Brasil. Até a edição de 2025, o título era decidido em confrontos de ida e volta.

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A mudança no formato foi anunciada pela CBF e passa a valer a partir de 2026. A decisão em Brasília encerra o calendário nacional do futebol brasileiro.

Quem disputa a final da Copa do Brasil 2026?

Palmeiras e Grêmio vão se enfrentar pelo título. O time paulista eliminou o Vasco, enquanto a equipe gaúcha deixou o Atlético-MG pelo caminho. O confronto também coloca frente a frente dois clubes que já conquistaram a competição.

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O Grêmio tem cinco títulos, enquanto o Palmeiras levantou a taça em quatro oportunidades. As duas equipes, no entanto, vivem momentos opostos na temporada. Enquanto os gaúchos brigam para não serem rebaixados, os paulistas estão na final da Libertadores e brigam pelo título do Brasileirão.



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