Vasco terá desfalque na zaga e reforço no meio-campo para duelo com o São Paulo

O Vasco entra em campo neste sábado (18), às 18h30 (de Brasília), em São Januário, pressionado para encerrar uma sequência de cinco jogos sem vitórias na temporada. O adversário será o São Paulo, em confronto importante para a recuperação da equipe carioca.

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Para a partida, o técnico Renato Gaúcho terá um desfalque importante na defesa. O zagueiro Alan Saldivia está suspenso após receber o terceiro cartão amarelo no último jogo. O colombiano Carlos Cuesta assume a vaga e vai atuar pelo lado direito ao lado de Robert Renan.

Por outro lado, há uma notícia positiva no meio-campo. O jovem Cauan Barros retorna após se recuperar de um problema no tornozelo. Preservado no compromisso recente pela Sul-Americana, ele deve começar como titular diante do time paulista, reforçando o setor central da equipe.

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Provável escalação do Vasco

Com isso, o Vasco deve ir a campo com: Léo Jardim; Paulo Henrique, Cuesta, Robert Renan e Cuiabano; Barros, Thiago Mendes e Tchê Tchê; Rojas, Andrés Gómez e David

Barros durante treini no CT Moacyr Barbosa (Foto: Matheus Lima/Vasco)

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Noite de festa para Roberto Dinamite

Além do aspecto esportivo, a noite em São Januário será marcada por emoção fora das quatro linhas. O clube preparou uma série de homenagens a Roberto Dinamite, maior ídolo da história vascaína, que faleceu em janeiro de 2023 e na última segunda-feira (13) completaria 72 anos.

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A programação inclui ações especiais nas redes sociais, conteúdos exibidos nos telões do estádio e tributos no gramado antes da bola rolar. Familiares do eterno camisa 10 estarão presentes, tornando o momento ainda mais simbólico para a torcida.

Maior artilheiro da história do Vasco e recordista de partidas com a camisa cruz-maltina, Dinamite segue como referência eterna no clube.

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