Jogador querido pela torcida do Vasco é criticado após derrota: 'Muito abaixo'

O Vasco perdeu para o Audax Italiano por 2 a 1, na noite da última terça-feira (14), em jogo válido pela segunda rodada da fase de grupos da Sul-Americana. Nas redes sociais, torcedores do Cruz-Maltino criticaram um jogador importante do elenco.

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Em decisão contestada, o árbitro Hernán Heras expulsou dois jogadores do Vasco. O gol vascaíno foi marcado por Brenner ainda no primeiro tempo, enquanto, na segunda etapa, Troyansky e Vadulli garantiram a vitória da equipe chilena.

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Nuno Moreira, jogador querido pela maioria dos vascaínos, foi muito criticado depois da derrota do Vasco para o Audax Italiano. Veja os comentários abaixo:

Nuno Moreira durante Vasco x Audax Italiano (Foto: Matheus Lima/Vasco)

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Como foi Vasco x Audax Italiano?

Em um primeiro tempo de baixo nível técnico, Vasco e Audax Italiano pouco produziram. Faltou criatividade e capricho nas duas equipes, com muitos erros de passe e poucas finalizações.

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Após ser chamado ao VAR para revisar um possível pisão de JP em um adversário, o árbitro Hernán Heras optou por manter o cartão amarelo. Na sequência, porém, em um lance bastante contestado — no qual a falta pareceu ter sido cometida por um jogador da equipe chilena — o juiz inverteu a marcação e aplicou o segundo amarelo a JP, resultando na expulsão do atleta. A decisão gerou forte reclamação dos jogadores do Vasco, que passou a atuar com um a menos.

Depois de uma das piores etapas da equipe em 2026, o Gigante da Colina escapou de vaias mais intensas em São Januário. Já nos acréscimos do primeiro tempo, veio o alívio: Nuno Moreira fez um ótimo lançamento para Puma, que chegou à linha de fundo e cruzou. Spinelli não alcançou a bola, mas Brenner apareceu bem para completar e estufar as redes para o Vasco.

Aos 16 minutos da etapa final, em um contra-ataque, Troyansky fez boa jogada pela direita e cruzou na segunda trave. Vadulli apareceu livre e mergulhou para cabecear no canto de Léo Jardim, deixando tudo igual.

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O jogo caminhava para o empate, mas, em uma bola levantada na área vascaína, Cuesta puxou Troyansky. O VAR voltou a acionar o árbitro, que assinalou o pênalti e ainda expulsou o zagueiro colombiano, aumentando a insatisfação dos jogadores do Vasco. Na cobrança, Troyansky converteu, virou a partida e garantiu a primeira vitória do Audax na competição.