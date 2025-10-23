O Diretor de Futebol do Vasco da Gama, Admar Lopes, comentou nesta quarta-feira (22) sobre a indefinição quanto ao local do primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil, diante do Fluminense. O dirigente afirmou que o clube ainda está em diálogo com as autoridades para definir se a partida será realizada em São Januário ou no Maracanã.

- Vamos conversar com as forças públicas e ver o que vão decidir. Neste momento, não temos decisão. É deles e vamos respeitar o que for decidido pelas forças públicas. Todo vascaíno prefere jogar em São Januário, e nós não somos exceção - declarou Admar Lopes.

Estádios de São Januário e Maracanã (Fotos: Thiago Ribeiro / Agif e Divulgação ; Maracanã)

De acordo com o sorteio realizado pela CBF, o Vasco será o mandante no primeiro confronto, enquanto o Fluminense decidirá a vaga em casa. A partida de ida está marcada para a quarta-feira, 10 de dezembro, e o duelo de volta acontece no domingo, 14 de dezembro.

O vencedor do clássico carioca enfrentará na final o classificado do confronto entre Corinthians e Cruzeiro. Caso avance, o Gigante da Colina vai disputar o segundo jogo da final em casa, nos dias 17 e 21 de dezembro. De acordo com o regulamento da Copa do Brasil, São Januário pode receber a final da competição.

Jogadores do Vasco celebram gol contra Vitória em São Januário (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

