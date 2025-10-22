Bastidores da vitória do Vasco contra o Fluminense viralizam entre torcedores

O Vasco já tem o costume de postar bastidores das suas vitórias, mas a última teve um gosto especial para o torcedor. Nas redes sociais foram diversos os torcedores que reproduziram trechos dos vídeo publicado na TV oficial do clube. Vegetti, Philippe Coutinho e o presidente Pedrinho foram os mais destacados. Confira a repercussão;

Vasco lança aplicativo oficial

✍️Texto de Pedro Cobalea

O Vasco APP, novo aplicativo oficial do clube, tem como objetivo aproximar o torcedor e centralizar, em um único espaço, conteúdos, serviços e experiências digitais relacionados ao Gigante da Colina.

Com o lançamento, o clube passa a reunir no aplicativo notícias, vídeos, bastidores e demais conteúdos exclusivos. O Vasco APP também marca o início do Vasco ID, sistema de cadastro único que permitirá ao torcedor acessar todas as plataformas digitais do clube de forma unificada.

A expectativa é de que novas funcionalidades sejam incorporadas nas próximas atualizações, como marketplace oficial, compra de ingressos, plataforma de games e experiências interativas.

