O Vasco da Gama formalizou nesta quinta-feira (4) a extensão do contrato do volante Jair. O novo vínculo, já assinado pelo jogador, tem duração até dezembro de 2026. O Lance! apurou que o novo acordo inclui a possibilidade de renovação automática por mais um ano.

continua após a publicidade

➡️ Vasco não vai exercer opção de compra de artilheiro da base

A renovação segue a Lei Pelé (Lei nº 9.615/98) e o entendimento da Justiça do Trabalho, que orientam clubes a manterem o contrato de atletas em recuperação de lesão grave quando o tempo de tratamento ultrapassa o prazo do vínculo original. Jair tinha contrato até dezembro de 2025 e não estaria recuperado a tempo do fim do acordo, o que motivou a extensão. Em setembro, o diretor de futebol Admar Lopes já havia antecipado que o processo estava encaminhado.

➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco

Jair em campo na partida entre Vasco e Bragantino (Foto: Thiago Ribeiro/Agif/Gazeta Press) Thiago Ribeiro/AGIF

➡️ Vasco pode poupar titulares contra o Atlético-MG na última rodada do Brasileirão

Jair sofreu uma lesão complexa no joelho direito na partida contra o Sport, no fim de agosto. O diagnóstico incluiu ruptura do ligamento cruzado anterior, lesão do ligamento colateral medial, problemas nos meniscos e uma lesão osteocondral. A previsão de recuperação varia entre oito e dez meses — o retorno deve ocorrer entre abril e junho de 2026.

continua após a publicidade

➡️ Vasco atualiza sobre lesão de Lucas Piton após exames

Após passar por cirurgia em setembro, o volante segue em fase de fortalecimento muscular e fisioterapia na academia do clube.

Para acompanhar as notícias do Vasco, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.