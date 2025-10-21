Vasco lança aplicativo oficial e inicia nova fase de transformação digital

O Vasco da Gama deu mais um passo em seu processo de modernização ao lançar, nesta terça-feira (21), o Vasco APP, novo aplicativo oficial do clube. A plataforma tem como objetivo aproximar o torcedor e centralizar, em um único espaço, conteúdos, serviços e experiências digitais relacionados ao Gigante da Colina.

Com o lançamento, o clube passa a reunir no aplicativo notícias, vídeos, bastidores e demais conteúdos exclusivos. O Vasco APP também marca o início do Vasco ID, sistema de cadastro único que permitirá ao torcedor acessar todas as plataformas digitais do clube de forma unificada. A expectativa é de que novas funcionalidades sejam incorporadas nas próximas atualizações, como marketplace oficial, compra de ingressos, plataforma de games e experiências interativas.

O CEO da Vasco SAF, Carlos Amodeo, destacou o avanço que o aplicativo representa para o relacionamento digital com o torcedor.

- O Vasco APP reunirá em um só lugar tudo o que o vascaíno precisa para viver o clube no dia a dia, de forma simples, direta e conectada. Já o Vasco ID inaugura um novo conceito dentro do nosso ecossistema digital, integrando todas as experiências do torcedor nas plataformas do clube - afirmou o dirigente.

Responsável pelo projeto, o Especialista em Inovação da Vasco SAF, Pedro Henrique Caixeiro, ressaltou o caráter estratégico da iniciativa. Segundo ele, o clube está construindo uma estrutura digital integrada para se aproximar do torcedor e ampliar oportunidades de negócios.

- O primeiro passo foi a criação de um Data Lake, que centraliza as principais informações do torcedor. A partir disso, desenvolvemos o Vasco ID e agora lançamos o aplicativo, que será o principal meio de comunicação e relacionamento com o vascaíno - explicou.

Lateral Paulo Henrique em vídeo da campanha de lançamento do Vasco APP (Foto: Reprodução/Vasco)

