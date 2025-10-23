NBB: Botafogo e Vasco fazem clássico emocionante; veja resultados

Em um Clássico da Amizade eletrizante disputado nesta quarta-feira (22), o Botafogo levou a melhor sobre o Vasco da Gama em partida válida pelo NBB. O jogo foi marcado por reviravoltas, com o Vasco dominando o meio da partida, mas o Glorioso mostrou força para buscar o placar e selar a vitória por 85 a 76.

Como foi o jogo entre Botafogo e Vasco

O Botafogo iniciou a partida com maior agressividade e eficiência ofensiva, abrindo uma pequena liderança. Pelo lado cruzmaltino, Elias era o principal ponto de equilíbrio, mantendo o Vasco vivo na disputa com seus pontos. O período terminou com vantagem mínima para o Glorioso: 25 a 22.

O segundo período marcou a virada do Vasco da Gama. A equipe conseguiu ser mais consistente na defesa e eficaz no ataque. O Botafogo tentou manter a dianteira com as investidas de Decensea e Alcassa, mas o time vascaíno, impulsionado por Magna e Pedro Nunes, conseguiu ditar o ritmo.

Utilizando bem o jogo interno e as bolas de média distância, o Vasco superou a defesa botafoguense. Com a queda de ritmo do Botafogo, o Cruzmaltino aproveitou para construir uma vantagem e fechar o primeiro tempo na frente: 48 a 43.

O Botafogo voltou do vestiário buscando o placar ponto a ponto. Decensea e Alcassa foram novamente fundamentais no início da reação. Com lances de dois pontos e muita garra, o Glorioso empatou o jogo em 51 a 51 e, na sequência, virou, contando com a ajuda de Matheusinho e Fellipe.

Matheusinho, aliás, foi crucial ao acertar uma bola de três pontos que abriu vantagem (59-55) e manteve um alto volume de acertos. Pelo lado cruzmaltino, Elias e Pedro Nunes tentaram manter o Vasco na frente, chegando a liderar brevemente em 55 a 54, mas o esforço individual não conteve o ímpeto botafoguense.

O Botafogo iniciou o período final com a vantagem e rapidamente ampliou com cestas de Matheusinho e Alcassa, colocando o placar em 70 a 62.

O grande nome do ataque do Botafogo no quarto período foi Emanuel Marcílio, que pontuou de forma decisiva, incluindo uma cesta de três pontos que praticamente selou o destino da partida (75 a 65). Ele foi o motor ofensivo no momento em que o Vasco tentava a aproximação final.

O Vasco lutou até o fim, contando com a precisão de Basílio e as investidas de Magna e Pedro Nunes, mas as boas defesas do Botafogo e o alto aproveitamento ofensivo do Alvinegro impediram qualquer chance real de virada. Nos minutos finais, o Botafogo manteve a calma para administrar a vantagem e fechar o clássico em 85 a 76.

Veja o outro resultado do dia no NBB

Na outra partida desta quarta-feira (22), o Brasília Basquete derrotou o Osasco por um placar apertado de 77 a 74, em jogo disputado na capital federal.

A partida foi marcada pela alternância no placar. O Osasco começou melhor e venceu o primeiro quarto por 24 a 19. No entanto, o Brasília teve um segundo período avassalador, vencendo por 26 a 14 e virando o jogo para ir ao intervalo com 45 a 38 no placar. Na segunda etapa, o Osasco buscou a reação e venceu os dois últimos quartos (18-16 no Q3 e 18-16 no Q4), mas o time da casa conseguiu administrar a vantagem construída no segundo período e fechou o jogo com uma vitória por três pontos de diferença.

Apesar da derrota, o cestinha da partida foi Alejo Britos, do Osasco, que anotou 23 pontos, além de 5 assistências. Anthony Harris (19 pontos, 6 rebotes) e Facundo Corvalan (19 pontos, 7 rebotes, 5 assistências) também tiveram grande atuação pela equipe paulista. Pelo lado do Brasília, um dos destaques na pontuação foi Buiu, que contribuiu com 16 pontos para a vitória do time da casa.