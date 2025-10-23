Vasco avança em negociações para renovar com Rayan

Após o sorteio dos mandos de campo das semifinais e da final da Copa do Brasil, realizado nesta quarta-feira (22), o diretor de futebol do Vasco, Admar Lopes, comentou sobre o processo de renovação contratual de Rayan — principal promessa do clube e alvo de sondagens de equipes do exterior.

- Sobre o Rayan, nós controlamos o que podemos fazer. Que é fazer todos os esforços para poder renovar. As conversas estão avançadas e as coisas estão correndo bem, tanto com a família, quanto com os agentes e o jogador. Estamos confiantes que, nas próximas semanas ou até o final do ano, vamos conseguir fazer essa renovação porque é também o desejo do jogador - disse Admar Lopes.

Rayan comemora gol marcado pelo Vasco (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Além da ampliação do vínculo, o Vasco negocia com Rayan um reajuste salarial e o aumento de sua multa rescisória. Atualmente, o valor é de aproximadamente 40 milhões de euros, e a expectativa é de que a nova cláusula ajude o clube a garantir uma venda mais vantajosa em uma futura negociação com o exterior.

- Uma renovação de um jogador com esse impacto é para aumentar tudo. As bases financeiras, a duração do contrato e a multa. Para proteger o Vasco da Gama - comentou o diretor do Vasco.

Aos 19 anos, Rayan virou protagonista do Vasco desde a chegada de Fernando Diniz. Ele marcou 16 gols na temporada, 11 deles no Campeonato Brasileiro.

