Jornalista da Globo manda recado para Rayan, do Vasco: ‘Precisa ter cuidado’

Principal destaque na vitória do Vasco contra o Fluminense, no Maracanã, o jovem Rayan foi bastante elogiado por torcedores e jornalistas após o clássico carioca. No entanto, o narrador da GE TV, Jorge Iggor discordou da postura provocativa do atacante, após marcar seu primeiro gol contra o rival, e deu um conselho à promessa vascaína.

No final da primeira etapa, Rayan abriu o placar para o Vasco e provocou a torcida do adversária fazendo um gesto de “C” com as mãos, em uma nítida provocação ao rebaixamento do Fluminense para a Série C do Campeonato Brasileiro.

Durante o programa “Redação Sportv”, Jorge Iggor destacou que os atletas precisam tomar um pouco mais de cuidado na hora da provocação. Na visão do jornalista, é difícil compreender qual o limite da zoação, mas é melhor evitar a dor de cabeça.

- O atleta um dia está vestindo uma camisa e daqui a pouco está vestindo outra. Então, eu acho que o atleta precisa ter um pouco de cuidado na hora da zoação. Não é para ele não comemorar, não é que não possa fazer nenhuma provocação, mas é preciso achar um limite. É difícil de entender qual é esse limite, porque cada um tem uma régua diferente. Mas eu preferiria evitar a dor de cabeça - comentou Jorge Iggor.

Além do gol marcado, Rayan participou diretamente do segundo gol vascaíno, marcado por Nuno Moreira. Com o resultado, o Vasco chegou a terceira vitória consecutiva no Brasileirão, e assumiu a 8ª colocação, com 39 pontos somados. Já o Fluminense, tem um jogo a menos em relação ao rival e segue estacionado na 7ª posição, com 41 pontos.

Rayan se aproxima de marca de Roberto Dinamite pelo Vasco

Texto por: Pedro Cobalea

Após marcar o primeiro gol na vitória por 2 a 0 contra o Fluminense nesta segunda-feira (20), Rayan alcançou mais um feito pelo Vasco. De acordo com levantamento do DataFut, apenas dois jogadores do clube com 19 anos ou menos marcaram ao menos 11 gols em uma mesma edição do Campeonato Brasileiro: Roberto Dinamite (13 gols em 1973) e Rayan (11 gols em 2025). Com nove jogos restantes na competição, a jovem promessa tem a chance de igualar ou até superar o maior ídolo da história do clube.

