Próximo adversário do Vasco, Bragantino está entre piores mandantes do Brasileirão

O próximo adversário do Vasco é o Bragantino, que possui um dos piores desempenhos como mandante no Brasileirão. Os times se enfrentam pela 30ª rodada, no domingo (26), às 18h30, no Estádio Nabi Abi Chedid.

Se por um lado o time paulista tem a quinta pior campanha em seus domínios, o Cruz-Maltino se mostrou um visitante indigesto. Nesta temporada, tem o sexto melhor aproveitamento fora de casa.

Dos 14 jogos disputados pelo Massa Bruta no seu campo, venceu seis, empatou quatro e perdeu outros quatro. Duas dessas vitórias foram no returno, sobre Fluminense e Grêmio, as únicas conquistadas pela equipe na segunda metade do campeonato.

Já o Vasco, que tem apenas uma derrota nos últimos nove jogos do Brasileiro, venceu quatro partidas longe de casa, empatou duas e perdeu oito. No returno, foi derrotado apenas duas vezes como visitante, para Palmeiras e Juventude.

Philippe Coutinho em campo pelo Vasco contra o Bragantino no Brasileirão (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)

Vasco e Bragantino no Brasileirão

Em ascenção sob o comando de Fernando Diniz, o Vasco está embalado na briga por uma vaga na Libertadores e chega confiante para enfrentar o Bragantino. Com 39 pontos, está a dois do Fluminense, em sétimo, e a sete do Botafogo, em sexto - e o primeiro na zona de classificação.

O Massa Bruta, por sua vez, chega para o duelo vindo de duas derrotas. Está em décimo lugar, com 36 pontos, empatado com Corinthians e Grêmio.

A princípio, o Brasileirão dará seis vagas para a competição continental, sendo duas para as rodadas preliminares. Contudo, se Palmeiras ou Flamengo conquistarem a Glória Eterna, uma vaga será aberta, e o mesmo vale para o Cruzeiro na Copa do Brasil, uma vez que o time mineiro está consolidado na terceira colocação do Campeonato Brasileiro.

