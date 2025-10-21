menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsVasco

Solidez defensiva impulsiona bom momento do Vasco com dupla Cuesta e Robert Renan

Vasco sofreu apenas um gol nas quatro partidas em que os dois jogadores foram titulares

Pedro-Cobalea-Neves-aspect-ratio-1024-1024
Pedro Cobalea
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 21/10/2025
18:06
Carlos Cuesta - Vasco
imagem cameraCarlos Cuesta na partida entre Vasco e Ceará (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O bom momento vivido pelo Vasco no Campeonato Brasileiro passa diretamente pela consistência defensiva alcançada nas últimas rodadas. Após a reformulação do setor na janela de transferências do meio do ano, o que antes era motivo de preocupação se tornou uma das principais virtudes do time de Fernando Diniz. A chegada de Carlos Cuesta e Robert Renan deu nova cara ao sistema defensivo vascaíno, garantindo estabilidade e confiança à equipe.

continua após a publicidade

➡️ Em alta no Vasco, Rayan se aproxima de marca de Roberto Dinamite no Brasileirão

Desde que os dois zagueiros passaram a atuar juntos como titulares, o Vasco disputou quatro partidas, somando três vitórias e um empate — um aproveitamento de 83%. Nesse período, o time marcou sete gols, sofreu apenas um. O equilíbrio entre segurança atrás e eficiência no ataque vem sendo determinante para a recuperação do Gigante da Colina no returno.

➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco

Robert Renan - Vasco
Robert Renan disputa bola com Hércules em partida contra o Fluminense (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

➡️ Vasco tem desempenho de G-4 nos últimos dois meses do Brasileirão

Após a vitória por 2 a 0 sobre o Fluminense, Fernando Diniz elogiou a dupla e destacou o comprometimento coletivo como fator-chave.

- Tem a combinação de um jogador mais sério e um jogador mais técnico, e eu não acho que isso é o mais importante. São jogadores de potencial, e são jovens ainda. São jogadores de saúde e que conseguem jogar partidas sequenciais sem problema.

Para acompanhar as notícias do Vasco, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias