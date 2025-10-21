Solidez defensiva impulsiona bom momento do Vasco com dupla Cuesta e Robert Renan
O bom momento vivido pelo Vasco no Campeonato Brasileiro passa diretamente pela consistência defensiva alcançada nas últimas rodadas. Após a reformulação do setor na janela de transferências do meio do ano, o que antes era motivo de preocupação se tornou uma das principais virtudes do time de Fernando Diniz. A chegada de Carlos Cuesta e Robert Renan deu nova cara ao sistema defensivo vascaíno, garantindo estabilidade e confiança à equipe.
Desde que os dois zagueiros passaram a atuar juntos como titulares, o Vasco disputou quatro partidas, somando três vitórias e um empate — um aproveitamento de 83%. Nesse período, o time marcou sete gols, sofreu apenas um. O equilíbrio entre segurança atrás e eficiência no ataque vem sendo determinante para a recuperação do Gigante da Colina no returno.
Após a vitória por 2 a 0 sobre o Fluminense, Fernando Diniz elogiou a dupla e destacou o comprometimento coletivo como fator-chave.
- Tem a combinação de um jogador mais sério e um jogador mais técnico, e eu não acho que isso é o mais importante. São jogadores de potencial, e são jovens ainda. São jogadores de saúde e que conseguem jogar partidas sequenciais sem problema.
