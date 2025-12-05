Pablo Vegetti e Joselina Bonetti, sua esposa, celebraram com as cores, camisas e decorações do Vasco, o aniversário de seu filho mais velho, Vittorio. Fanático pelo clube do pai, o pequeno Vitto celebrou seu aniversário ao lado dos amiguinhos no melhor jeito vascaíno: cruz de malta por todo lugar.

Gui, torcedor icônico do Vasco, foi um dos convidados do aniversário do filho de Vegetti. Nas fotos da celebração, é possível ver toda a família do argentino, até mesmo o recém-nascido Bastian vestia o escudo da equipe de São Januário.

Pablo Vegetti, atacante do Vasco, celebra aniversário do filho mais velho (Foto: Reprodução)

Rebaixado para o banco de reservas, o argentino perdeu o status de titular absoluto após uma sequência de más atuações e seca de gols. Apesar de viver fase contestada no clube, Vegetti nunca escondeu seu amor pelo Vasco.

Mesmo em má fase, o jogador mostra sua força nos bastidores, atuando como um grande líder de elenco, ao lado de Fernando Diniz. Vegetti tem falhado na missão de entregar gols, mas ainda atua como peça fundamental fora dos gramados.

Em suas redes sociais, o camisa 99 sempre declara seu amor pelo clube e pela torcida. No último final de semana, Vegetti publicou um desenho feito pelo seu filho Vittorio, onde o menino escreveu que sonhava em um dia ser jogador do Vasco, assim como o pai.

Filho de Vegetti sonha em ser jogador do Vasco (Foto: Reprodução)

Vegetti e as secas de gol no Vasco

Essa não é a primeira vez que Vegetti enfrenta um período sem gols com a camisa vascaína. Ele já passou por duas sequências semelhantes: entre os últimos dois jogos de 2023, os quatro primeiros de 2024 e também entre meados de outubro e o início de dezembro do ano passado com seis partidas seguidas em branco no Brasileirão.