O que o Vasco precisa para garantir vaga na Sul-Americana?

Sem risco de queda para a Série B após os jogos desta quarta-feira (3), o Vasco chega à última rodada do Brasileirão focado em apenas um objetivo: terminar acima do 13º lugar e assegurar presença na Sul-Americana em 2026.

Apesar da reta final do Brasileirão, o foco imediato do Vasco está na decisão da Copa do Brasil contra o Fluminense. Com o clássico marcado para a próxima semana, existe a possibilidade do treinador poupar alguns jogadores para a partida na Arena MRV.

Cenários para o Vasco se classificar à Sul-Americana

O time depende apenas de si. Na 12ª colocação, o Vasco garante vaga se vencer o Atlético-MG, atual 13º. O triunfo impede qualquer ultrapassagem de Santos, Ceará ou Fortaleza, além de possibilitar até um salto para a 9ª posição, superando Grêmio, Corinthians e Red Bull Bragantino.

Se empatar em Belo Horizonte, o Vasco precisará torcer para que apenas um entre Santos, Ceará e Fortaleza vença na rodada final. Caso duas dessas equipes conquistem três pontos, o empate deixa o clube fora da zona de classificação.

Em caso de derrota, a situação fica ainda mais delicada: qualquer vitória de Santos, Ceará ou Fortaleza fará o Vasco perder posições. Se os três ganharem seus jogos, o time de Diniz pode terminar o campeonato em 16º lugar.

Há ainda um cenário de "vaga extra". Se todos os semifinalistas da Copa do Brasil — Corinthians, Cruzeiro e Fluminense, além do próprio Vasco — fecharem o Brasileirão do 13º lugar para cima, o torneio nacional abrirá mais uma vaga na Sul-Americana. Assim, mesmo sem o título da Copa do Brasil, um 14º lugar pode levar o time à competição continental.

