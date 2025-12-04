Vasco não vai exercer opção de compra de artilheiro da base

O Vasco da Gama optou por não exercer a opção de compra do atacante Léo Jacó, artilheiro da equipe Sub-20 na temporada de 2025. A informação foi apurada pelo Lance!. O jovem, que pertence ao Nova Iguaçu, marcou 22 gols em 50 partidas ao longo do ano, em competições como Copinha, Brasileirão Sub-20, Copa Rio e Campeonato Carioca da categoria.

O desempenho expressivo rendeu ao atacante oportunidades no elenco profissional comandado por Fernando Diniz, atuando em partidas contra Santos e Juventude. Apesar disso, o Vasco escolheu não ativar a opção de comprar de R$ 3 milhões por 70% dos direitos econômicos do atleta.

Léo Jacó e Ramon Rique comemoram gol do Vasco (Foto: Vinicius Gentil/Vasco)

A decisão ocorre mesmo com o atleta sendo um dos destaques da base vascaína na temporada. Com a não permanência em São Januário, Léo Jacó passa a chamar a atenção de outros clubes. Em setembro, o atacante chegou a despertar interesse de duas equipes dos Emirados Árabes Unidos.

Agora, o futuro do artilheiro segue em aberto, e o Nova Iguaçu deve avaliar propostas para definir o próximo passo da carreira do atacante de 20 anos.

