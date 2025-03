Vasco tem boa notícia em virada no jogo-treino

Apesar da virada apertada, o Vasco teve uma boa notícia no jogo-treino contra o Boavista. Trata-se do retorno de Adson, que participou de um tempo inteiro da atividade. Esta foi a primeira vez que o atacante foi a campo após sete meses.

Ainda em recuperação, Adson não está 100% à disposição de Fábio Carille. Após o jogo-treino, o Vasco informou que o atacante segue em evolução, aumentando os volumes de treino com o grupo e ganhando condicionamento.

Mesmo com Adson sem estar totalmente apto, Carille conta com o atacante para a estreia no Campeonato Brasileiro. O Vasco enfrentará o Santos, no dia 30, em São Januário, na primeira rodada.

Adson entrou em campo pelo Vasco foi no dia 26 de agosto, quando o Cruz-Maltino venceu o Athletico-PR, na 24ª rodada do Brasileirão. O atacante foi substituído ainda no intervalo. Vale lembrar que o jogador já vinha sofrendo com dores na perna direita e, após a partida, preferiu passar por um procedimento cirúrgico para corrigir a fratura na tíbia.

A previsão era de que Adson pudesse voltar entre o final de novembro e o início de dezembro. No entanto, Adson teve complicações na recuperação. O atacante passou a sentir a placa de fixação raspando na perna e precisou de uma cirurgia para retirá-la.

Na última semana, Adson participou das atividades com o elenco principal pela primeira vez após a cirurgia. O atacante não se queixou de dores nem qualquer outro problema no jogo-treino.

Adson participou de jogo-treino contra o Boavista (Foto: Matheus Lima/Vasco)

