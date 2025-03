João Victor, a segunda contratação mais cara da história do Vasco, fará um duelo particular com Neymar e terá a difícil tarefa de anular o astro do Santos na estreia do Campeonato Brasileiro. Em entrevista exclusiva ao Lance!, o zagueiro afirmou que está preparado para enfrentar o jogador da equipe paulista. Ao ser questionado se será o "novo Dedé" que vai parar o camisa 10, o atleta exaltou o ex-defensor do Cruz-Maltino e revelou que o tem como inspiração.

João Victor tem Dedé, ex-zagueiro do Vasco, como inspiração para anular Neymar (Foto: Lance!)

- Estou preparado (ser o novo Dedé que vai anular o Neymar). O Dedé foi um grande jogador. Um dos melhores para mim. Infelizmente, teve muitas lesões. Mas o Dedé é referência. Para o Neymar falar que foi um dos caras mais difíceis de se jogar contra. Um cara que jogou contra grandes marcadores. Tenho muito que aprender e melhorar para chegar no nível do Dedé, mas busco me tornar um grande zagueiro e fazer história no Vasco - exaltou João Victor. E completou:

- Anular o Neymar é difícil. A gente vai ter que estar bem taticamente. É difícil falar que vou anular o Neymar, porque depende de todo mundo. Para anular o ele, vamos ter que marcar individual. Não sei qual vai ser a estratégia, mas a gente sabe que é um jogador diferente, que vai ter uma atenção diferente para não conseguir jogar.

João Victor também contou que Carille ainda está ajustando a equipe antes de começar a semana decisiva de preparação para a partida contra o Santos. Até este sábado (22), o Vasco fez dois jogos-treino e venceu em ambas as atividades.

- Na verdade, contra o Santos não foi muito falado nesse tema. Temos bastante tempo para treinar. Estamos aprimorando o que a gente não vinha fazendo bem no Carioca, em termos de saída de bola. Opções de jogadas no ataque. Na semana decisiva, a gente vai falar realmente dos pontos positivos e negativos que o Santos tem para neutralizarmos uma grande partida - disse o zagueiro do Vasco. Na sequência, elogiou o início de trabalho do Carille:

- Uma avaliação boa. Não teve muito tempo para trabalhar durante os jogos que vinham tendo. Essas duas três semanas que tivemos mudou muita coisa no time. As coisas estão acontecendo com mais naturalidade. Coisa que antes não tinha como treinar. Eram dois dias de treino e já tinha jogo. Tem a parte da recuperação ainda. O primeiro treino era mais regenerativo. Isso contava muito. Com esse tempo de três semanas, a gente teve uma evolução enorme no time. Os jogadores que estão entrosando e conhecendo o que cada um quer. Se é a bola no pé ou no fundo. As coisas estão melhorando. A evolução é grande. O trabalho do Carille é muito gratificante. É um cara que me subiu para o profissional e eu sou muito grato a ele. Um cara que prioriza e gosta de trabalhar o setor defensivo. Isso é algo que eu tenho a aprender. Tento sempre sugar o máximo para evoluir cada vez mais.

Confira todas as respostas de João Victor, zagueiro do Vasco:

ANÁLISE DO ELENCO

- Os dois elencos tinham muita qualidade. O elenco de agora, no meu modo de ver, está mais forte. O Nuno e o Garré estão bem nos treinos e vão somar. O Adson, que está voltando, é um grande jogador. São dois grandes elencos. Oscilamos no campeonato. É normal porque todo clube oscila, mas aqui no Vasco parece ser um pouquinho maior. Essa oscilação pesa de uma maneira maior. O elenco está mais qualificado e tenho certeza que faremos uma temporada melhor que a do ano passado.

DISPUTA NO LADO ESQUERDO DA ZAGA

- É uma briga muito sadia. Não sou titular absoluto. Conforme os treinos vão acontecendo pode ser que me garanta como titular. Mas é uma briga por posição. O lado esquerdo tem uma troca maior, mas qualquer um que jogar comigo ou tiver em campo pelo Vasco vai dar conta do recado. Para a dupla se tornar perfeita vai muito dos treinos. Conforme a gente vem treinando bem, os jogos acontecendo e as coisas vão saindo com naturalidade. Isso faz com que facilite para ter uma dupla realmente concreta que vai dar um apoio para todo o time. Para ter uma dupla realmente fixa depende dos jogos e da confiança.

ENTROSAMENTO COM NOVOS ESTRANGEIROS

- A convivência está sendo muito boa. O nosso grupo é muito bom e sabemos receber as pessoas muito bem. Todos os que chegaram vão somar muito. Cada um tem a sua característica particular. O Nuno é um cara que está muito empolgado. Não que os outros não estejam, mas você vê que ele está querendo fazer muito pelo clube. O Garré é realmente mais tímido. É difícil ele falar muito com a gente. Mas está chegando agora e vai se soltar com o tempo. E o Loide é o cara meio doido. Ele fala, conversa, brinca, dá risada, tem o jeito dele. A recepção não só com eles, mas com qualquer outro que possa chegar é a mesma. O grupo é muito bom e logo eles estarão se sentindo em casa.

ERROS E LIÇÕES DO CARIOCA

- A gente sabe que o Carioca é um campeonato que os clubes almejam ganhar. Ninguém entra para brincar. Mas, teoricamente, é uma fase de testes. O Brasileirão, Copa do Brasil, Sul-Americana e Libertadores são os campeonatos mais importantes. Mas é claro que a gente queria ganhar. Serviu como um bom teste. As coisas que não vinham acontecendo muito bem serviram para abrirmos o olho para treinarmos nessas semanas e quando chegar o Brasileirão, a gente oscilar o mínimo possível. Temos que fazer um bom Brasileirão, uma boa Copa do Brasil e uma boa Sul-Americana para que a torcida fique do nosso lado e as coisas comecem a acontecer para a gente. Estou muito confiante neste ano. Será um ano de muitas vitórias e pouquíssimas oscilações. Tenho certeza que faremos uma excelente temporada.

JOÃO VICTOR MAIS "DISCIPLINADO"

- As expulsões foram corretas. Teve uma que achei injusta, mas já foi. Não é nem questão de indisciplinado, é coisa do momento. Ninguém entra em campo para ser expulso. Não queria prejudicar a equipe, sair do jogo e deixar a equipe com um jogador a menos. Mas são coisas que acontecem no campo que não tem muito o que fazer. Tenho me policiado para não acontecer mais. Não quero tomar cartão vermelho esse ano. A minha meta é não tomar mais cartão vermelho.

MARATONA DE JOGOS

- Nessas três semanas estamos treinando muito intensamente para ter esse respaldo não só durante os dois meses, mas durante o ano todo. Os treinos estão sendo muito pegados. Estamos cansando bastante, mas faz parte do processo. Os profissionais do Vasco são muito capacitados. Então, tenho certeza que se eles estão fazendo com a carga do treino seja um pouco mais alta, é para a gente conseguir levar esse físico até o final do ano e sofrer o mínimo de lesão possível.

MELHORIAS DO CT

- Tiveram melhorias desde que cheguei. Em relação à área molhada, eu sei que estão fazendo, mas não sei o prazo que vão entregar a obra. Tudo o que dá para melhorar, o presidente, a comissão, todo mundo faz o máximo por nós. Se tiver que melhorar a pintura, eles melhoram. Se tiver que melhorar o banheiro, eles melhoram. Têm coisas que dá para fazer, tem coisas que não. Mas desde quando cheguei tiveram melhorias significativas.

GESTÃO 777 PARTNERS X GESTÃO PEDRINHO

- Sem dúvidas. 100% pelo Pedrinho. É um cara que está nos ajudando bastante. Infelizmente, sofre algumas críticas que não concordo. Mas não tenho muito o que falar sobre isso. As mudanças que vêm ocorrendo passam pelo Pedrinho.

UNIÃO ENTRE CRIAS DO CORINTHIANS

- O Adson é um grande jogador e amigo meu. O Piton também. A gente tem uma afinidade a mais, até mesmo por nos conhecermos desde o Corinthians. E a resenha é muito boa. Não só no vestiário. A gente se encontra na casa do Adson, ou na minha casa, ou na casa do Piton. A gente se reúne porque a gente criou um vínculo não só de futebol, mas de amizade, que esperamos levar para o resto da vida.

- Esse período delicado para o Adson foi duro para ele e para a gente também. A gente vinha numa sequência muito boa e estava ajudando bastante. Teve uma infelicidade de ter uma lesão um pouco complexa e difícil de acontecer. Chatinha de recuperar. Passamos muita coisa para ele e, agora, estamos felizes que ele está se recuperando e voltando muito bem. Vai fazer uma temporada maravilhosa e nos ajudar bastante.

- O Adson é um cara que não gosta muito de falar. É mais tímido. Mas está louco para jogar. Nos treinos faz de tudo para ficar com a bola. Tenta aparecer o máximo possível para jogar. Tenho certeza que vai ser uma volta maravilhosa e terá um sucesso enorme na temporada.

RESENHA NO VESTIÁRIO PARA O DUELO COUTINHO X NEYMAR

- Essa resenha está boa. É um encontro maravilhoso entre dois grandes jogadores. O Coutinho está se recuperando da lesão que teve e está fazendo o máximo para se recuperar para jogar e reencontrar um amigo. Essa resenha é boa demais. Um encontro de grandes jogadores e espero que o Coutinho leve a melhor.

- Não imaginava isso (estar em campo num Coutinho x Neymar). Mas a gente trabalha para que isso aconteça. Jogar com grandes jogadores. Esse jogo vai ficar marcado na história e com a vitória do Vasco.

ESTRATÉGIA PARA JOGO CONTRA O SANTOS

- Na verdade, contra o Santos não foi muito falado nesse tema. Temos bastante tempo para treinar. Estamos aprimorando o que a gente não vinha fazendo bem no Carioca, em termos de saída de bola. Opções de jogadas no ataque. Na semana decisiva, a gente vai falar realmente dos pontos positivos e negativos que o Santos tem para neutralizarmos uma grande partida.

O QUE ESPERAR DO VASCO PARA 2025?

- Toda a competição que a gente joga, a gente tem que pensar no título, se vamos ganhar ou não é outra coisa. Mas temos que entrar em campo e buscar o título. O recado é para todo torcedor nos apoiar e continuar acreditando na gente. Essas semanas foram muito produtivas. A gente vai ter uma melhora significativa e podem contar com a gente.