As grandes competições que o torcedor mais vislumbra estão para começar e o Vasco segue a todo vapor na preparação. O zagueiro João Victor acredita que o Cruz-Maltino terá um 2025 vitorioso para dar alegrias aos vascaínos. Confira o que o jogador disse em exclusividade ao Lance!.

(Foto: Lance!)

- A gente sabe que o Carioca é um campeonato que os clubes almejam ganhar. Ninguém entra para brincar. Mas, teoricamente, é uma fase de testes. O Brasileirão, Copa do Brasil, Sul-Americana e Libertadores são os campeonatos mais importantes. Mas é claro que a gente queria ganhar. Serviu como um bom teste. As coisas que não vinham acontecendo muito bem serviram para abrirmos o olho para treinarmos nessas semanas e quando chegar o Brasileirão, a gente oscilar o mínimo possível - pontuou João Victor em entrevista exclusiva ao Lance!. E complementou:

- Temos que fazer um bom Brasileirão, uma boa Copa do Brasil e uma boa Sul-Americana para que a torcida fique do nosso lado e as coisas comecem a acontecer para a gente. Estou muito confiante neste ano. Será um ano de muitas vitórias e pouquíssimas oscilações. Tenho certeza que faremos uma excelente temporada.

João Victor também analisou o início de trabalho do técnico Fábio Carille. Na reapresentação do Vasco, em janeiro, o zagueiro elogiou o treinador se mostrou empolgado por voltar a trabalhar com o comandante, que o revelou no Corinthians.

- Uma avaliação boa. Não teve muito tempo para trabalhar durante os jogos que vinham tendo. Essas duas três semanas que tivemos mudou muita coisa no time. As coisas estão acontecendo com mais naturalidade. Coisa que antes não tinha como treinar. Eram dois dias de treino e já tinha jogo. Tem a parte da recuperação ainda. O primeiro treino era mais regenerativo. Isso contava muito. Com esse tempo de três semanas, a gente teve uma evolução enorme no time. Os jogadores que estão entrosando e conhecendo o que cada um quer. Se é a bola no pé ou no fundo - analisou o zagueiro cruz-maltino. E finalizou:

- As coisas estão melhorando. A evolução é grande. O trabalho do Carille é muito gratificante. É um cara que me subiu para o profissional e eu sou muito grato a ele. Um cara que prioriza e gosta de trabalhar o setor defensivo. Isso é algo que eu tenho a aprender. Tento sempre sugar o máximo para evoluir cada vez mais.

A entrevista completa de João Victor ao Lance! vai ao ar na tarde deste sábado. Fique ligado em todas as plataformas.