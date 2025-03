Edmundo critica reforços do Vasco para 2025: ‘Muito Mal’

Edmundo, ex-jogador e ídolo do Club de Regatas Vasco da Gama, expressou preocupações com as ações no mercado da atual diretoria do clube carioca. Para ele, os dirigentes realizaram contratações ruins para a temporada de 2025. meia Nuno Moreira, atacante Loide Augusto e meia Benjamin Garré

Ao todo, o Cruzmaltino trouxe três reforços para este ano. Tratam-se dos meias Nuno Moreira e Benjamin Garré, além do atacante Loide Augusto. Contudo, Edmundo não aprovou as contratações. Durante o próprio podcast "Mundo Ed", no Youtube, ele questionou a postura no mercado da atual diretoria, que é chefiada pelo ex-jogador Pedrinho.

- A verdade é que o Vasco tem contratado muito mal. Era melhor contratar um craque, um fera do que cinco, seis jogadores normais, que vêm da Europa, mas de times intermediários. O Vasco foi ao mercado e trouxe três reforços, um do Casa Pia, outro do pior time da Turquia e o outro de um dos piores times da Rússia - disse o ex-jogador, antes de completar.

- Não é porque eu apoiei a candidatura do Pedrinho que vou achar que os jogadores contratados são maravilhosos. E não são. Se o adversário marcar bem o Vegetti, já dificulta bastante para ele cabecear. O Vasco não tem repertório completo, por isso é facilmente marcado - concluiu.

Próximo compromisso do Vasco

Após o fim do Campeonato Carioca, o Vasco vive semana decisiva de preparação para a estreia no Campeonato Brasileiro. O primeiro compromisso do Cruzmaltino no torneio está marcado para o próximo sábado, contra o Santos, às 18h30, no Estádio São Januário.

