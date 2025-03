Vasco inicia melhorias na iluminação de São Januário

O Vasco iniciou nesta semana o processo de melhorias na iluminação de São Januário. Reivindicação antiga dos jogadores, a reforma não tem como objetivo apenas a adequação às normas da Conmebol, também serão instalados equipamentos responsáveis pelo “show de luzes”, presente em outras arenas.

A iluminação atual do estádio não é uniforme, ou seja, ela varia em determinados trechos do campo. A diretoria já queria realizar essas mudanças desde o ano passado, porém com as negociações pela venda do potencial construtivo, que estavam previstas para o fim de 2024, a gestão preferiu adiar para 2025. Agora sem previsão para o início da reforma, o objetivo é melhorar a iluminação antes da estreia na Sul-Americana.

A última grande reforma na iluminação de São Januário ocorreu em 2019. Na oportunidade, o Vasco instalou 160 projetores, 100% LED, o que melhorou a qualidade e reduziu os custos. Na época, o clube atendeu à exigência da CBF de que o sistema de iluminação deveria ter, no mínimo, 800 lux.

Vasco inicia melhor na iluminação de São Januário (Foto: Rafael Ribeiro/Vasco)

Qual a empresa por trás da reforma?

O Vasco contratou a Silicon, responsável pelo sistema de iluminação de seis dos 12 estádios construídos para a Copa do Mundo de 2014. No Rio de Janeiro, a empresa é responsável pela manutenção do Nilton Santos e da Granja Comary, centro de treinamento da Seleção Brasileira.

O projeto inclui a instalação de aproximadamente 50 novos projetores de alta potência (1.200 W) e a instalação do sistema de automação DMX, que vai possibilitar a sincronização com músicas, aumentando a interação com o público no estádio. Ao todo, o Vasco vai desembolsar R$ 500 mil nessa reforma.

A expectativa é de que tudo esteja pronto para a estreia no Campeonato Brasileiro, contra o Santos, no próximo domingo (30), às 18h30.

