João Victor saiu em defesa de Pedrinho no comando da SAF. Na opinião do zagueiro, em entrevista exclusiva ao Lance!, o presidente do Vasco tem promovido melhorias significativas no clube e sofre algumas críticas injustas.

continua após a publicidade

CONFIRA A ENTREVISTA EXCLUSIVA COM JOÃO VICTOR, ZAGUEIRO DO VASCO, NO PLAYER ACIMA.

Vasco enfrenta o Santos na estreia do Brasileirão (Foto: Lance!)

➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco

- É um cara (Pedrinho) que está nos ajudando bastante. Infelizmente, sofre algumas críticas que não concordo. Mas não tenho muito o que falar sobre isso. As mudanças que vêm ocorrendo passam pelo Pedrinho - considerou João Victor.

O Vasco anunciou no dia 27 de fevereiro o início das obras para melhorias do CT Moacyr Barbosa. O primeiro passo do Cruz-Maltino é colocar uma piscina, que terá salinização, aquecimento e pontos de hidromassagem. João Victor revelou que os jogadores ainda não têm prazo para usar a área molhada.

continua após a publicidade

- Tiveram melhorias desde que cheguei. Em relação à área molhada, eu sei que estão fazendo, mas não sei o prazo que vão entregar a obra. Tudo o que dá para melhorar, o presidente, a comissão, todo mundo faz o máximo por nós. Se tiver que melhorar a pintura, eles melhoram. Se tiver que melhorar o banheiro, eles melhoram. Têm coisas que dá para fazer, tem coisas que não. Mas desde quando cheguei tiveram melhorias significativas - disse o zagueiro cruz-maltino. E respondeu reforçando que as melhorias passam por Pedrinho:

- Sem dúvidas. 100% pelo Pedrinho.

João Victor elogiou o trabalho de outros departamentos do Vasco. A preparação física do clube costuma ser criticada por parte dos torcedores. Ao ser questionado sobre o período de preparação para uma maratona de jogos, o zagueiro afirmou que os profissionais são "muito capacitados".

continua após a publicidade

- Nessas três semanas estamos treinando muito intensamente para ter esse respaldo não só durante os dois meses, mas durante o ano todo. Os treinos estão sendo muito pegados. Estamos cansando bastante, mas faz parte do processo. Os profissionais do Vasco são muito capacitados. Então, tenho certeza que se eles estão fazendo com a carga do treino seja um pouco mais alta, é para a gente conseguir levar esse físico até o final do ano e sofrer o mínimo de lesão possível.

Outras reportagens sobre a exclusiva com João Victor, zagueiro do Vasco:

➡️ João Victor cita inspiração para anular Neymar na estreia do Vasco pelo Brasileirão: ‘Referência’

➡️ João Victor projeta temporada de sucesso no Vasco: ‘Muitas vitórias e pouquíssimas oscilações’