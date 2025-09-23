Vasco segura Rayan na janela e valoriza joia de apenas 19 anos

A diretoria do Vasco conseguiu manter Rayan, uma das principais promessas do clube e do futebol brasileiro, mesmo diante das investidas de equipes do exterior nesta janela de transferências. Apesar da grave crise financeira, o clube se mobilizou para segurar o atacante de 19 anos, considerado peça estratégica para o elenco.

A permanência do atacante também contou com participação de Fernando Diniz. Após o empate por 1 a 1 contra o Flamengo, em que Rayan marcou o gol vascaíno e foi um dos destaques do clássico, o treinador exaltou o potencial do jogador.

- Não sei quanto ele vale agora, mas ele deve valer hoje mais que o triplo do que ele estava para ser negociado naquela ocasião. O Rayan é um jogador que tem um poder de desequilíbrio gigantesco. Se não for o maior, ele está entre os maiores do país. Tem só 19 anos. Está aprendendo qual é o potencial dele. Tem muita estrada pela frente. O Rayan é um jogador raríssimo - disse Diniz.

Em entrevista ao GE, o vice-presidente jurídico do Vasco, Felipe Carregal, comentou sobre o futuro do atleta.

- Sobre uma potencial negociação do Rayan para aliviar o caixa, vale ressaltar que a venda de jovens talentos para pagar dívidas foi prática comum no passado. A atual diretoria, ao contrário, fez um esforço para manter o jogador, peça importante do elenco e ativo estratégico de longo prazo.

Investidas do exterior

Na temporada, o atacante já disputou 41 partidas, marcou 11 gols, sendo sete sob o comando de Fernando Diniz, e deu uma assistência. O bom desempenho vem chamando a atenção de clubes estrangeiros. Em setembro, torcedores do Al-Hilal, da Arábia Saudita, chegaram a fazer campanha nas redes sociais para que o clube contratasse Rayan, comparando-o a Anderson Talisca, que teve destaque no futebol saudita. O atleta também já recebeu sondagens de grandes clubes do futebol europeu.

A multa rescisória do jogador gira em torno de 40 milhões de euros, valor considerado referência em uma futura negociação.

Rayan fez o gol do Vasco contra o Flamengo (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Ausência na Seleção Sub-20

Rayan também seria presença certa na Seleção Brasileira Sub-20, que disputará o Mundial da categoria neste mês, no Chile. No entanto, o Vasco optou por não liberá-lo, alegando que sua ausência representaria um desfalque importante para a equipe principal no período da competição.

Em coletiva na Granja Comary nesta segunda-feira (22), o treinador da equipe, Ramon Menezes, lamentou a ausência dele e de outros jogadores.

— Geração de Endrick, Estêvão, Roque, Vitor Reis, do próprio Rayan, que arrebentou ontem (no clássico com o Flamengo). Então assim, esses atletas consagrados a gente vê que não consegue mais trazer para a base.

Rayan e Leandrinho pela Seleção Brasileira (Foto: Staff Images/CBF)

O Vasco volta à campo nesta quarta-feira (24), mas desta vez Rayan será apenas um espectador, já que recebeu o terceiro cartão amarelo na partida contra o Flamengo e desfalca a equipe no confronto com o Bahia, em São Januário, às 19h30 (de Brasília).

