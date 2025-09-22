‘Clássico é diferente’, diz Filipe Luís, do Flamengo, sobre pontos perdidos contra o Vasco

O Flamengo empatou por 1 a 1 com o Vasco no domingo (21), no Maracanã, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. Esse foi o segundo empate no clássico carioca nesta edição da competição. Após a partida, o técnico Filipe Luís detalhou "os pontos perdidos" contra o rival no torneio.

- Primeiro que o Brasileiro é muito competitivo. É muito difícil vencer. O Corinthians perdeu para o Sport, que é o último. É muito complicado. Tem viagens, inúmeros outros fatores, jogadores grandes, o Vasco reforçou, tem o treinador, todo mundo sabe o quão difícil é jogar contra o Diniz e o quanto ele melhorou esse time. E o fator clássico. Flamengo e Vasco sempre vai ser clássico, e esse ambiente muda os jogadores e faz com que o jogo seja mais aberto. Infelizmente perdemos quatro pontos, mas é uma maratona - iniciou o técnico do Flamengo.

Filipe Luís durante o jogo no Maracanã entre Flamengo e Vasco (Foto: Luiz Erbes/AGIF)

- Não podemos entrar em desespero, ter calma e tranquilidade que os tropeços podem vir. O resultado a gente não controla, mas sim a nossa performance. Estaremos sempre mais perto de ganhar se a gente jogar da forma que a gente sabe - completou.

Jogos do Flamengo contra o Vasco no Brasileirão

No primeiro turno do Brasileirão, Flamengo e Vasco empataram sem gols no Maracanã. O time de Filipe Luís foi superior na partida, com 17 finalizações e 64% de posse de bola. O adversário chutou 6 vezes.

Na ocasião, o Flamengo entrou em campo com: Rossi; Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Pulgar, De La Cruz e Arrascaeta; Gerson, Michael e Bruno Henrique.

Essa foi, aliás, a primeira vez nos últimos sete anos que o Vasco não perde para o Flamengo no Brasileirão.

Próxima partida do Flamengo

O próximo compromisso do Flamengo será na quinta-feira, quando o time de Filipe Luís visita o Estudiantes, da Argentina, em La Plata, pelo jogo de volta das quartas de final da Libertadores. Como venceu no Rio de Janeiro por 2 a 1, o rubro-negro tem a vantagem de jogar por um empate para garantir a classificação à semifinal.

