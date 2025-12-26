Flamengo domina ranking dos maiores públicos do Brasil em 2025; veja lista

Conteúdo Especial

O Flamengo lidera com ampla vantagem a lista dos dez maiores públicos do futebol brasileiro em 2025. O primeiro lugar do ranking foi registrado na vitória por 1 a 0 sobre o Ceará, pelo Campeonato Brasileiro, quando 73.244 torcedores estiveram no Maracanã na partida que deu o título do Campeonato Brasileiro ao clube da Gávea. O número é o maior do estádio desde as reformas para a Copa do Mundo de 2014.

Ao longo da temporada, o clube carioca emplacou nove partidas entre os dez maiores públicos do ano, todas disputadas no Maracanã. Jogos do Brasileirão, da Libertadores e até a final do Campeonato Carioca aparecem na lista, evidenciando a presença constante de grandes públicos independentemente da competição.

O "intruso" na lista é a segunda partida da semifinal da Copa do Brasil entre Fluminense e Vasco. Na ocasião o Tricolor venceu a partida por 1 a 0, mas acabou sendo eliminado pelo Gigante da Colina nos pênaltis.

Torcida do Vasco no Maracanã em partida contra o Fluminnese na Copa do Brasil. Partida que entrou no Top 10 e quebrou hegemonia do Flamengo (Foto: Thiego Mattos/Pera Photo Press/Gazeta Press)

Os dez maiores públicos do Brasil em 2025:

1 . Flamengo 1 x 0 Ceará – Brasileirão (público: 73.244 – Maracanã) 2 . Flamengo 0 x 0 Cruzeiro – Brasileirão (público: 72.565 – Maracanã) 3 . Flamengo 1 x 0 Estudiantes – Libertadores (público: 71.997 – Maracanã) 4 . Flamengo 3 x 2 Palmeiras – Brasileirão (público: 71.651 – Maracanã) 5 . Flamengo 1 x 0 Racing – Libertadores (público: 71.378 – Maracanã) 6 . Flamengo 1 x 1 Grêmio – Brasileirão (público: 69.447 – Maracanã) 7 . Flamengo 0 x 0 Fluminense – Final do Campeonato Carioca (público: 69.393 – Maracanã) 8 . Flamengo 1 x 0 Internacional – Libertadores (público: 68.483 – Maracanã) 9 . Flamengo 3 x 0 Sport – Brasileirão (público: 67.598 – Maracanã) 10 . Fluminense 1 x 0 Vasco – Copa do Brasil (público: 67.560 – Maracanã)

Fora dos jogos do Flamengo no Maracanã, o maior público do país em 2025 foi registrado no Mineirão. O clássico entre Cruzeiro e Atlético-MG, pelas quartas de final da Copa do Brasil, reuniu mais de 61 mil torcedores e terminou com a classificação da Raposa para a semifinal.