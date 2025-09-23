Vasco de Diniz repete o placar em quase um terço das partidas

O empate em 1 a 1 contra o Flamengo, no último domingo (21), no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro, não foi um resultado isolado para o Vasco de Fernando Diniz. A igualdade pelo mesmo placar tem se tornado uma marca da equipe: em 25 partidas sob o comando do treinador, oito terminaram exatamente assim — ou seja, quase um terço dos jogos.

Flamengo 1 x 1 Vasco (Brasilierão)

Botafogo 1 x 1 Vasco (Copa do Brasil)

Vasco 1 x 1 Botafogo (Copa do Brasil)

Vasco 1 x 1 Atlético Mineiro (Brasilierão)

Internacional 1 x 1 Vasco (Brasilierão)

Vasco 1 x 1 Independiente Del Valle (Sul-Americana)

Vasco 1 x 1 Grêmio (Brasilierão)

Vasco 1 x 1 Operário (Copa do Brasil)

Lucas Freitas contra Chris Ramos em Vasco x Botafogo pela Copa do Brasil (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

A lista de confrontos inclui compromissos em diferentes competições, como Brasileirão, Copa do Brasil e Sul-Americana. Foram 1 a 1 contra Flamengo, Botafogo (duas vezes), Atlético-MG, Internacional, Grêmio, Independiente Del Valle e Operário. Em quatro destes jogos, o Cruzmaltino saiu na frente e cedeu o empate, sendo que em três ocasiões sofreu o gol nos dez minutos finais. Já nas vezes em que precisou buscar o resultado, nunca passou mais de 29 minutos em desvantagem.

O padrão chegou ao ponto de o time emendar uma sequência de três partidas seguidas com o mesmo placar em julho — diante de Internacional, Grêmio e Del Valle.

Apesar das oscilações, os números atuais superam a primeira passagem de Diniz em São Januário, em 2021. Agora, em 25 partidas, o técnico soma oito vitórias, oito empates e nove derrotas, com 49 gols marcados e 44 sofridos, um aproveitamento de 42,6%. Enquanto na primeira passagem, na reta final da Série B de 2021, foram 21 partidas disputadas, quatro triunfos, três empates e cinco derrotas (23,8%).

O próximo desafio será nesta quarta-feira (24), contra o Bahia, em São Januário, às 19h30 (de Brasília), em duelo atrasado da 16ª rodada do Campeonato Brasileiro.

