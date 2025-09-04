São inúmeros os torcedores do Al-Hilal que entraram em um movimento para pedir a contratação do atacante Rayan, de 19 anos, um dos destaques do Vasco de Fernando Diniz. O jovem é atualmente o artilheiro do clube na Copa do Brasil e vem em crescente evolução com o técnico brasileiro. Torcedores do clube árabe consideram urgente a contratação da joia da Seleção Brasileira.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Torcedores do Al-Hilal fazem mutirão por contratação de joia do Vasco

Tradução: Ryan Vitor é Talisca no auge. Ásia + Liga + Copa do Rei precisam de muitos jogadores como soluções no terço de ataque que o Al Hilal está sofrendo atualmente. Um jogador nascido em 2006 jogará por 3 temporadas na categoria de nascimento. O Al-Hilal precisa das posições de ponta direita e atacante.

Tradução: Atacante + Ponta Direita. Isso me lembra alguns recursos do Talisca que eu realmente gostei. Precisamos claramente de um jogador de ataque. É essencial. Para sua informação, ele tem 19 anos e é o artilheiro da atual edição da Copa do Brasil (quatro gols pelo Vasco).

continua após a publicidade

Tradução: Um excelente jogador que atua como atacante e ponta, e ele tem apenas 19 anos. Você pode se beneficiar dele por 3 anos e pode transferi-lo para o time 21. Isso significa que a taxa de sucesso do negócio é de 100%, se Deus quiser, então.

Tradução: Faltam apenas 7 dias para o fim do verão. Conta de jogador não recomendo que você exploda o comentário.

➡️ Helton, ex-goleiro da Seleção e do Vasco é preso com arma furtada em Portugal

Melhor ataque vistante do Brasileirão

O Vasco lidera a estatística de gols marcados como visitante no Brasileirão 2025. Foram 18 gols em 11 partidas fora de casa, superando potências como Palmeiras (15), Flamengo (13) e Fluminense (13).