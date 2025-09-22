Jogadores de Flamengo, Vasco e Botafogo integram treino da Seleção Sub-20

Jogadores de Flamengo, Vasco e Botafogo completaram o treino da Seleção Brasileira sub-20 na manhã desta segunda-feira (22). A equipe comandada por Ramon Menezes se prepara para a disputa da Copa do Mundo, no Chile, entre os dias 27 de setembro e 19 de outubro.

Do Botafogo, o volante/zagueiro Marquinhos e o meia-atacante Kauan Toledo foram chamados. Os dois são destaques da equipe sub-20 do Glorioso. Marquinhos, de 18 anos, inclusive, integrou treinos da Seleção Brasileira de Carlo Ancelotti para as Eliminatórias.

No Flamengo, o zagueiro Carbone, o atacante Pedro Leão e o meia Pablo foram os selecionados para treinar na Granja Comary. Carbone chegou a ser titular do time principal de Filipe Luís em um amistoso de pré-temporada em 2025.

Ramon Rique, do Vasco, completa a lista dos convocados para treinar com a Seleção de Ramon Menezes. O meia de 17 anos é destaque do sub-20 vascaíno e teve seu contrato renovado com o clube carioca no começo deste ano.

Ramon Menezes chamou jogadores de Flamengo, Vasco e Botafogo para treino na Granja Comary (Foto: Joilson Marconne/CBF).

Flamengo e Vasco tem convocados pela Seleção Brasileira sub-20

Além dos jovens chamados para treinar com o grupo de Ramon Menezes, Flamengo e Vasco tem convocados para defender a Amarelinha na Copa do Mundo sub-20, que será disputada no Chile entre os dias 27 de setembro e 19 de outubro.

Do Flamengo, Iago e João Souza foram convocados por Ramon Menezes para a Copa do Mundo. Pelo lado do Vasco, Leandrinho é o único representante.

O zagueiro Iago, do Flamengo, foi o grande destaque da final do Intercontinental contra o Barcelona, no Maracanã. O jovem marcou um gol de cabeça, no último lance, empatando a partida que parecia decidida. Nos pênaltis, ele fez um gol de cavadinha que ajudou o Rubro-Negro a se sagrar campeão.

Leandrinho, do Vasco, estreou pelo time principal em janeiro de 2024, desde então são 24 partidas disputadas, dois gols marcados e uma assistências. Em janeiro deste ano ele foi emprestado ao Al-Shabab, da Arábia Saudita, e retornou ao clube carioca no começo de julho.