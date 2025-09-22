Titular volta aos treinos do Bahia antes de jogo contra o Vasco

Mesmo fora das copas, o Bahia tem um compromisso importante no meio desta semana. A partir das 19h30 de quarta-feira (horário de Brasília), o Tricolor vai até São Januário para enfrentar o Vasco, em partida atrasada válida 16ª rodada do Brasileirão. Antes do confronto, Rogério Ceni ganha uma esperança com o retorno de Ademir aos treinos.

O atacante lesionou a coxa logo nos primeiros minutos da vitória contra o Santos, pela 21ª rodada, e participou de parte dos trabalhos em campo nesta segunda-feira ao lado dos companheiros de elenco.

Com três gols e nove assistências em 41 jogos, Ademir era titular de Rogério Ceni na ponta direita de ataque do Bahia até se machucar.

Por outro lado, Erick Pulga, David Duarte e João Paulo seguiram em tratamento no departamento médico, enquanto Erick, Ruan Pablo, Kanu e Caio Alexandre continuam em transição.

Primeiro treino do Bahia antes do jogo contra o Vasco

Willian José em treino do Bahia antes da partida contra o Vasco (Foto: Letícia Martins / EC Bahia)

O treinador comandou um trabalho de posse de bola com regra de passes até a finalização. Depois dessa atividade, os titulares contra o Ceará fecharam o dia na academia, enquanto o restante do grupo participou de um treino tático em campo aberto.

Ainda com dois jogos atrasados, o Bahia terminou a 24ª rodada com 37 pontos, na sexta posição, e mesmo com vitória diante do Vasco não consegue passar o Mirassol, que está em quarto, com 42 pontos. O outro jogo adiado do Tricolor, contra o Internacional, válido pela 14ª rodada, será disputado às 19h do dia 22 de outubro, uma quarta-feira, na Arena Fonte Nova.

