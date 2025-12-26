Quem são os donos das maiores médias e recordes do NBB 2025/26?
Pivô Andrezão domina o garrafão e lidera ranking de cestinhas do NBB 2025/26
A temporada 2025/26 do NBB (Novo Basquete Brasil) chega ao seu período natalino com uma disputa feroz pelo topo das estatísticas. Com o campeonato em pleno vapor e as equipes lutando por posições estratégicas na tabela, alguns nomes se destacaram por atormentar as defesas adversárias.
Até este momento da temporada, o pivô do Bauru, Andrezão é o grande destaque individual, com uma média de 18.2 pontos por jogo. Sua eficiência no garrafão tem sido o principal pilar ofensivo para o Bauru, mantendo-o isolado no topo da lista de melhores jogadores por pontuação.
A briga pela vice-liderança está pegando fogo entre os armadores. Os americanos David Sloan, do Pinheiros, e Kaleb Hunter, do Paulistano, aparecem com os mesmos 17.1 pontos de média. Sloan, conhecido por sua "mão quente", já registrou uma performance de 8 bolas de três pontos em um único jogo nesta edição do NBB.
O top 5 é fechado pelos também americanos, o armador Elyjah Clark (16.9), do Corinthians, e o armador Anthony Harris (16.8), do Basquete Osasco.
Confira o top 10 de maiores pontuadores do NBB 2025/26
1º Andrezão (Bauru) - Pivô - 18.2
2º David Sloan (EC Pinheiros) - Armador - 17.1
3º Kaleb Hunter (Paulistano) - Armador - 17.1
4º Elyjah Clark (Corinthians) - Armador - 16.9
5º Anthony Harris (Basquete Osasco) - Armador-Ala - 16.8
6º David Jackson (Franca) - Armador-Ala - 16.4
7º Matheusinho (Botafogo) - Armador - 16.3
8º Jeremy Hollowell (União Corinthians) - Pivô - 15.8
9º Michael Dupree (Fortaleza Basquete Cearense) - Armador - 15.4
10º DaVaunta Thomas (Corinthians) - Armador - 15.0
Além da regularidade, a temporada 2025/26 do NBB tem sido palco de explosões individuais. Facundo Corvalan, do Brasília Basquete, detém o recorde de maior número de pontos em um único jogo até agora, com 38 pontos. Já na precisão, o ala do Caxias do Sul, Felipe Vezaro lidera o aproveitamento de longa distância, convertendo 50% de seus arremessos de três.
A disputa no perímetro do NBB 2025/26 mostra um cenário ainda mais curioso: o recorde de bolas de três pontos em uma única partida está dividido por sete jogadores, todos empatados com 8 acertos.
Confira quem são os jogadores:
David Sloan (Pinheiros): 8 bolas na vitória por 98-83 contra o São José.
Guilherme Deodato (Flamengo): 8 bolas na vitória por 101-63 sobre o Pato Basquete.
Elyjah Clark (Corinthians): 8 bolas na derrota para o Franca por 80-71.
Nathaniel Barnes (União Corinthians): 8 bolas na vitória de 85-78 diante da Unifacisa.
Gemadinha (Rio Claro): 8 bolas no vitória duríssima por 98-95 contra o Fortaleza.
Eddy Carvalho (Basquete OSasco): 8 bolas na partida na vitória contra o Fortaleza por 89-82.
Facundo Corvalan (Brasília Basquete): 8 bolas na derrota na prorrogação para o União Corinthians por 95-88.
