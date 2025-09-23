Vasco solicita à Justiça autorização para empréstimo milionário; veja o que se sabe

O Vasco da Gama entrou com um pedido na Justiça, na última sexta-feira (19), para obter autorização de um financiamento de até R$ 80 milhões. O montante seria destinado ao pagamento de salários, fornecedores e demais despesas essenciais para o funcionamento do clube durante o processo de recuperação judicial. A informação foi dada inicialmente pelo Canal Atenção Vascaínos.

continua após a publicidade

➡️ Vasco terá desfalques importantes para a partida contra o Bahia

O empréstimo teria como garantia 20% das ações da SAF que pertencem ao CRVG — parte dos 30% que o Associativo ainda detém. O contrato prevê carência de 12 meses, com possibilidade de quitação em até 36 meses, e aplicação de juros calculados em CDI mais 7% ao ano. A iniciativa busca dar fôlego financeiro à instituição enquanto enfrenta a delicada situação administrativa herdada da 777 Partners.

➡️ Robert Renan poderá jogar contra o Bahia? Entenda o que diz o protocolo de concussão

Apesar do pedido, o Ministério Público do Rio de Janeiro recomendou que a Justiça rejeite o pedido, apontando a ausência de assinatura no contrato e outros detalhes relevantes do negócio. O MP argumenta ainda que não cabe ao Judiciário aprovar acordos privados sem que todas as condições estejam formalmente estabelecidas.

continua após a publicidade

➡️ Tchê Tchê e GB avançam na recuperação e se aproximam de volta à equipe

Em entrevista ao GE, o vice-presidente jurídico do clube, Felipe Carregal, explicou que o fluxo de caixa da SAF foi fortemente afetado por compromissos assumidos pela 777 Partners, o que justificou a necessidade do empréstimo. Ele destacou que a operação já estava prevista nos documentos de recuperação judicial.

— O fluxo de caixa foi comprometido por dívidas assumidas de forma irresponsável pela 777, muitas delas com vencimento imediato. Por isso, o empréstimo — necessário para equilibrar as contas sem abrir mão da responsabilidade financeira — já estava previsto tanto no pedido de recuperação judicial quanto no plano apresentado. Essa necessidade foi exposta de forma clara e transparente em todas as apresentações internas realizadas antes da formulação do pedido de recuperação judicial, inclusive para conselheiros e demais poderes do clube. Nenhuma novidade, portanto — disse Carregal.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco

Felipe Carregal em entrevista na Vasco TV (Foto: Reprodução/VascoTV)

Para acompanhar as notícias do Vasco, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real