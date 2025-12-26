Vasco x Flamengo no NBB: Veja horário e onde assistir ao clássico dos milhões

O clima vai esquentar no Ginásio de São Januário neste sábado (27). Vasco e Flamengo se enfrentam às 19h30 (horário de Brasília) em momentos opostos no NBB, mas com uma rivalidade histórica que promete dar um tempero especial à partida. A partida terá transmissão do Sportv (canal fechado), X sports (YouTube), Flamengo TV (YouTube) e NSports (YouTube)

Ginásio de São Januário (Foto: Rafael Ribeiro/ Vasco)

Além da busca por pontos na tabela, o Vasco entra em quadra com a missão de quebrar um jejum incômodo. A última vitória do Vasco sobre o Flamengo no NBB aconteceu em janeiro de 2017, quando o Cruzmaltino venceu por um apertado 78 a 77.

Desde então, o domínio do Flamengo tem sido absoluto. Foram realizados 9 confrontos entre as equipes pelo Novo Basquete Brasil (NBB), e o Flamengo saiu vitorioso em todos eles. Se somarmos outras competições recentes, como a Copa Super 8, a sequência de vitórias do Flamengo se estende ainda mais.

O Flamengo é vice-líder da competição com 88,2% de aproveitamento. O time vem embalado por quatro vitórias seguidas e possui o segundo melhor saldo de pontos do campeonato (+225). Já a equipe do Vasco atualmente é o último colocado do NBB. O cruz-maltino precisa desesperadamente da vitória para sair da 20ª posição. A equipe somou apenas duas vitórias em 18 jogos e conta com o apoio da sua torcida para tentar a zebra.

