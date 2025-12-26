menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsOnde Assistir

Vasco x Flamengo no NBB: Veja horário e onde assistir ao clássico dos milhões

Vasco e Flamengo se enfrentam no Ginásio de São Januário pelo NBB

Pedro Bernardo Antonio dos Santos
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porThiago Fernandes,
Dia 26/12/2025
19:55
nbb-flamengo-vasco
imagem cameraFlamengo e Vasco em duelo pelo NBB 2024/25 (Foto: Hermes de Paula / Flamengo)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O clima vai esquentar no Ginásio de São Januário neste sábado (27). Vasco e Flamengo se enfrentam às 19h30 (horário de Brasília) em momentos opostos no NBB, mas com uma rivalidade histórica que promete dar um tempero especial à partida. A partida terá transmissão do Sportv (canal fechado), X sports (YouTube), Flamengo TV (YouTube) e NSports (YouTube)

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico
➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

Ginásio de São Januário (Foto: Rafael Ribeiro/ Vasco)
Ginásio de São Januário (Foto: Rafael Ribeiro/ Vasco)

Além da busca por pontos na tabela, o Vasco entra em quadra com a missão de quebrar um jejum incômodo. A última vitória do Vasco sobre o Flamengo no NBB aconteceu em janeiro de 2017, quando o Cruzmaltino venceu por um apertado 78 a 77.

continua após a publicidade

Desde então, o domínio do Flamengo tem sido absoluto. Foram realizados 9 confrontos entre as equipes pelo Novo Basquete Brasil (NBB), e o Flamengo saiu vitorioso em todos eles. Se somarmos outras competições recentes, como a Copa Super 8, a sequência de vitórias do Flamengo se estende ainda mais.

O Flamengo é vice-líder da competição com 88,2% de aproveitamento. O time vem embalado por quatro vitórias seguidas e possui o segundo melhor saldo de pontos do campeonato (+225). Já a equipe do Vasco atualmente é o último colocado do NBB. O cruz-maltino precisa desesperadamente da vitória para sair da 20ª posição. A equipe somou apenas duas vitórias em 18 jogos e conta com o apoio da sua torcida para tentar a zebra.

continua após a publicidade

✅ FICHA TÉCNICA
Vasco 🆚 Flamengo
11ª Rodada — Novo Basquete Brasil (NBB)
📆 Data e horário: sábado, 27 de dezembro, às 19h30 (de Brasília)
📍 Local: Ginásio de São Januário, Rio de Janeiro
👁️ Onde assistir: Sportv (canal fechado), X sports (YouTube), Flamengo TV (YouTube) e NSports (YouTube)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias