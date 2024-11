O Vasco tem uma expressiva marca negativa diante do Corinthians. Para seguir sonhando com uma vaga na Libertadores, o Cruz-Maltino precisa vencer o Timão em São Paulo. Algo que não acontece desde 2007.

Em 2007, o Vasco venceu o Corinthians com gol de Alan Kardec, que hoje veste a camisa do Atlético-MG. Naquela ocasião, o Cruz-Maltino contribuiu para que o Timão tivesse o primeiro rebaixamento de sua história.

De lá para cá, Vasco e Corinthians já se enfrentaram em 12 oportunidades. Ao todo, o Timão venceu nove vezes e as outras três foram empate.

Corinthians 3 x 1 Vasco (17ª rodada do Brasileirão 2023) Corinthians 0 x 0 Vasco (37ª rodada do Brasileirão 2020) Corinthians 1 x 0 Vasco (22ª rodada do Brasileirão 2019) Corinthians 1 x 0 Vasco (35ª rodada do Brasileirão 2018) Corinthians 1 x 0 Vasco (24ª rodada do Brasileirão 2017) Corinthians 3 x 0 Vasco (16ª rodada do Brasileirão 2015) Corinthians 0 x 0 Vasco (35ª rodada do Brasileirão 2013) Corinthians 1 x 0 Vasco (33ª rodada do Brasileirão 2012) Corinthians 1 x 0 Vasco (Jogo de volta das quartas de final da Libertadores 2012) Corinthians 2 x 1 Vasco (8ª rodada do Brasileirão 2011) Corinthians 2 x 0 Vasco (37ª rodada do Brasileirão 2010) Corinthians 0 x 0 Vasco (Jogo de volta das semifinais da Copa do Brasil 2009)

Vasco nunca venceu na Neo Química Arena

Desde a inauguração da Neo Química Arena, em 10 de maio de 2014, o Vasco nunca venceu o Corinthians como visitante. Ao todo são cinco vitórias do Timão e um empate entre as equipes. Todos os jogos foram válidos pelo Brasileirão.

Corinthians venceu por 3 a 0 na primeira vez que se enfrentaram na Neo Química Arena (Foto: Daniel Augusto Jr/Agência Corinthians)

Hoje, o Corinthians ultrapassou o Vasco na classificação do Campeonato Brasileiro. O Timão é o nono colocado, com 44 pontos, enquanto o Cruz-Maltino ocupa a 11ª posição, com 43 pontos.

Corinthians e Vasco se enfrentam neste domingo (24), às 16h, na Neo Química Arena. A partida é válida pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro.