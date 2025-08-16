menu hamburguer
Em meio a negociação para o exterior, volante do Vasco sofre lesão grave

Matheus Carvalho tem problema no ligamento do joelho direito

Matheus Carvalho em ação pelo Vasco (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)
imagem cameraMatheus Carvalho em ação pelo Vasco (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)
Avatar
Bruno Paixão Arruda de Matos
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 16/08/2025
22:56
  Matéria
  Mais Notícias

O Vasco tem uma preocupação a mais neste mês de agosto: o volante Mateus Carvalho, de 23 anos, sofreu lesão no ligamento colateral medial do joelho direito e está entregue aos cuidados do Departamento de Saúde e Performance (DESP). O clube informou que o jogador iniciou tratamento, mas ainda não informou a extensão do problema.

A contusão chega em um momento delicado para Matheus Carvalho, o Cocão, que estava na mira do Maccabi Tel Aviv, de Israel. A equipe demonstrou interesse em contratá-lo por cerca de 2 milhões de euros, algo próximo de R$ 12,6 milhões. A proposta agradou ao staff do meio-campista, mas a situação médica pode travar o avanço das conversas.

O tempo de afastamento depende do grau da lesão. Em casos mais leves, a recuperação pode ocorrer em até três semanas. Situações intermediárias costumam exigir entre quatro e seis semanas de tratamento. Já a ruptura completa do ligamento pode obrigar o jogador a passar por cirurgia, com retorno previsto apenas após três a seis meses.

Enquanto o futuro não é definido, Mateus segue afastado dos gramados. Na temporada de 2025, o volante atuou em 28 partidas pelo Cruz-Maltino, sendo titular em nove delas. Ele ainda não marcou gols com a camisa vascaína neste ano. Sua última participação foi no dia 7 de agosto, quando entrou na etapa final da vitória sobre o CSA, pela Copa do Brasil.

O técnico Fernando Diniz perde, ao menos temporariamente, uma opção importante para a composição do elenco. A expectativa é de que os próximos exames indiquem com mais clareza o prazo de recuperação do jovem meio-campista.

Neste domingo, o Vasco vai enfrentar o Santos, no Morumbis, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida marcará o encontro de Philippe Coutinho e Neymar. Os dois atletas nunca se enfrentaram defendendo os profissionais do time carioca e da equipe da Vila Belmiro.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Matheus Carvalho em ação pelo Vasco (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)
Matheus Carvalho em ação pelo Vasco (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)

