Ramon Lima contou que o elenco alternativo do Vasco está insatisfeito após mais um empate no Campeonato Carioca. O técnico cruz-maltino não "passou a mão na cabeça" dos jogadores, uma vez que para o treinador, o grupo tem que se acostumar com as adversidade.

- Todo mundo está muito insatisfeito, mais um empate em casa. Mas eles têm que se acostumar com isso, faz parte da profissão que eles escolheram, não dá para passar a mão na cabeça. Eles têm que criar casca. A gente vai blindar, mas enfrentando as dificuldades. Eles estão insatisfeitos - avaliou Ramon Lima.

O Vasco contou com a participação de alguns atletas que fazem parte do elenco principal. Daniel Fuzato, Souza, Paulinho, Jair, Maxime Dominguez e Jean David ganharam os primeiros minutos em 2025.

- Acho que o período é curto para trabalhar, mas temos que nos acostumar com isso, é a realidade. O que a gente tem pautado é, no pouco tempo que tem de treino, fazer bem feito. Claro que as mudanças de hoje foram planejadas, a gente sabia que iam vir jogadores para ganhar minutagem. E acho que hoje foi positivo porque a entrada desses jogadores mais experientes melhorou claramente a equipe no segundo tempo. Essa é a realidade com a qual temos que nos acostumar. Temos que fazer bem feito com o pouco tempo que temos - disse o técnico do Vasco. E emendou:

- Tive uma conversa com o Fábio anteontem, tivemos uma reunião e decidimos dar mais minutagem a alguns jogadores, casos do Maxime, do Jean, do Jair, do Paulinho, do próprio Souza. A gente já tinha um planejamento para o Jair e para o Paulinho de 45 (minutos). O Maxime também, o Jean um pouco menos, cerca de 30 minutos. O Souza a gente ia sentir no jogo, acabou suportando tudo. Para o próximo jogo, ainda vai ser debatido. Vamos resolver internamente.

O Vasco volta a campo para enfrentar o Boavista no domingo (19), às 19h. A partida, que é válida pela 3ª rodada do Campeonato Carioca, será no Estádio Elcyr Resende de Mendonça, em Bacaxá. Já o Bangu recebe o Volta Redonda, às 20h do mesmo dia, no Estádio Moça Bonita.

Confira mais repostas de Ramon Lima, técnico do Vasco:

MAIS DESFALQUES PARA COPINHA?

- Acredito que o planejamento é esse. Vamos ter um jogo na sexta agora. Passando, se não me engano joga domingo. Teriam que passar mais duas fases para serem utilizados na próxima. A gente está dividindo o elenco praticamente em três. Tem o profissional com o Fábio (Carille), o que está comigo e o que está na Copinha. Exemplo disso são o Lyncon e o Alegria, que a gente cedeu para esse jogo decisivo e para amanhã, que é uma fase decisiva. E estamos dividindo forças para tentar equilibrar de alguma forma.

PLANEJAMENTO

- Estão todos à disposição. A gente tem dividido forças, o elenco está bem enxuto. A ideia é dar oportunidades a todos e ver nos treinos, que são poucos, quem merece jogar. Como falei, cedemos o Lyncon e o Alegria para a Copinha. O JP está voltando de lesão, o Lucas Eduardo, também. A gente sabia que o JP não ia suportar o jogo todo, suportou um tempo. Estamos tentando dar oportunidade para todo mundo, ao cara que está no profissional, ao que voltou de empréstimo, ao da base. Estamos tentando equilibrar tudo de certa forma.

PAULINHO

- O Paulinho acabou agarrando a oportunidade depois de uma bela partida no primeiro jogo do Carioca. Ele foi apreciado na seleção, acabou sendo convocado. Nós temos uma safra boa de laterais, o próprio Léo, que hoje ficou no banco, tem 17 anos e é um bom lateral. O Melim tem 16 anos ainda, ele fez um jogo-treino hoje com o profissional. Como falei, estamos dividindo forças. Ele fez o terceiro gol no jogo-treino. E tem outros vindo do sub-15, do sub-16, o Vasco tem uma boa safra de laterais vindos, tanto direito quanto esquerdo. Apesar de ser uma carência nacional, o Vasco está fugindo da curva.

ATUAÇÃO DO VASCO

- Cada jogo tem sua história. O do Nova Iguaçu a gente sabia que eles tinham mais tempo de trabalho e que iam marcar a gente no individual, com bloco alto. A ideia era atrair os jogadores e ter esses quatro na frente, fazendo o movimento para tentar ganhar vantagem em cima da linha do adversário. Para o jogo de hoje, a história era totalmente diferente. O Bangu ia vir negando espaço nas costas, ia dar um pouquinho o entrelinhas e o jogo pelos lados. Acredito que, no primeiro tempo, a gente tentou jogar com dois meias, mas o meio de campo ficou muito distante. A gente tentou um jogo exagerado por dentro, eu falei isso com eles no intervalo. A atitude no primeiro tempo não foi boa, e a gente exagerou nesse jogo por dentro. O jogo se passava pelo lado, o Bangu tinha uma proposta que a gente já esperava, mas a gente jogou muito por dentro. O que faltou no primeiro tempo foi, quando a bola estava do lado, ter mais movimento para as costas do Bangu. Ficou um jogo muito parado no meio de campo, a gente acabou não encaixando muito. No segundo tempo alteramos algumas coisas e o jogo foi diferente.

MUDANÇAS NO SEGUNDO TEMPO

- O segundo tempo tem que ser a nossa cara, e não o primeiro tempo. Conseguimos empurrar o Bangu para o campo de defesa, conseguimos criar volume de finalização e de posse de bola com objetivo. No primeiro, progredimos e finalizamos pouco. O que eu falo é de comportamento, independentemente de peça.