Por onde anda Carlos Germano, ex-Vasco?

Carlos Germano foi um dos grandes goleiros do futebol brasileiro nos anos 1990, especialmente em sua longa passagem pelo Vasco da Gama. Reconhecido pela técnica, reflexos rápidos e liderança em campo, ele conquistou títulos importantes e marcou seu nome na história do clube carioca. Após encerrar sua carreira como jogador, Carlos Germano seguiu no futebol, assumindo novas funções e mantendo viva sua paixão pelo esporte. O Lance! te conta por onde anda Carlos Germano.

A trajetória de Carlos Germano

Carlos Germano Schwambach Neto nasceu em 14 de agosto de 1970, na cidade de Domingos Martins, Espírito Santo. Ele começou sua carreira nas categorias de base do Vasco da Gama e foi promovido ao time principal em 1990. Durante quase uma década, Carlos Germano defendeu o Vasco com excelência, participando de momentos históricos do clube, como os títulos do Campeonato Brasileiro em 1997 e da Copa Libertadores da América em 1998.

No final da década de 1990, Carlos Germano deixou o Vasco e passou a atuar em outros clubes brasileiros. Em 2000, vestiu a camisa do Santos, onde teve uma boa passagem. Posteriormente, jogou pela Portuguesa, também em 2001, antes de uma breve passagem pelo Internacional e pelo Botafogo.

Em 2003, Carlos Germano atuou pelo Paysandu, mas sua trajetória no futebol nacional começou a se aproximar do fim. No ano seguinte, passou pelo America-RJ e, em 2005, defendeu o Madureira e o Penafiel, de Portugal. Ele encerrou sua carreira como jogador profissional no mesmo ano, aos 35 anos.

Além de sua carreira em clubes, Carlos Germano também representou a Seleção Brasileira. Ele fez parte do elenco que disputou a Copa do Mundo de 1998, sendo reserva de Taffarel na campanha que terminou com o vice-campeonato.

Clubes da carreira

1990–1999: Vasco da Gama

2000–2002: Santos

2001: → Portuguesa (empréstimo)

2002: Internacional

2002: Botafogo

2003: Paysandu

2004: America-RJ

2005: Madureira

2005: Penafiel

Por onde anda Carlos Germano?

Após se aposentar dos gramados, Carlos Germano seguiu no futebol como treinador de goleiros. Ele voltou ao Vasco da Gama, onde trabalhou em diversas categorias, contribuindo para a formação de novos talentos e mantendo sua ligação com o clube.

Além de seu trabalho no Vasco, Carlos Germano também atuou como preparador de goleiros em outros times do futebol brasileiro, incluindo passagens pelo Madureira e pelo Botafogo-SP. Seu conhecimento técnico e sua experiência como jogador fizeram dele um profissional respeitado nessa nova função.

Fora dos campos, Carlos Germano é lembrado com carinho pelos torcedores do Vasco. Ele participa de eventos comemorativos e homenagens organizadas pelo clube, além de manter uma presença ativa em redes sociais, onde compartilha momentos de sua carreira e sua vida atual.

Atualmente, Carlos Germano continua ligado ao futebol e aos projetos relacionados à formação de novos goleiros, consolidando sua contribuição para o esporte que o consagrou.