Em busca de um recomeço, Souza foi testado como zagueiro no Vasco. No empate com o Bangu, o jogador atuou os 90 minutos e o confronto ficou marcado pela primeira vez em que o volante esteve em campo numa partida inteira desde que voltou ao Cruz-Maltino.

Jogar como zagueiro não é uma novidade na carreira de Souza. O volante já atuou nesta posição quando passou pelo futebol turco. Além disso, o jogador já estava treinando na defesa sob o comando de Rafael Paiva.

- Estou há mais de dois meses treinando na zaga. Conversei com Paiva na época que poderia ajudar bem mais ali como central pela minha saída de bola, ainda tenho velocidade, sou alto, tenho impulsão - contou Souza ao canal "BTB Sports" em dezembro de 2024. E completou:

- Já joguei na Turquia alguns jogos de zagueiro, mas não queria, porque tinha uma condição física que podia correr para todos os lados, queria fazer gol. Mas hoje, olhando para a minha condição atual, acho que poderia ajudar o clube muito bem nessa posição. Fisicamente estou muito melhor do que quando cheguei. Depois de cirurgia não é fácil, mas estou melhor e em 2025 as coisas serão melhores, tanto para o Souza quanto para o Vasco.

Souza faz parte de um grupo com jogadores que precisam de minutagem. Para ser lançado logo como titular contra o Bangu, o volante ainda contou com a ausência de Lyncon, cria do Vasco que integrou o elenco que está disputando a Copinha. A tendência é que o jogador seja mantido até a estreia do elenco principal.

Vasco empatou com o Bangu no Camepoanto Carioca (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Vasco na próxima rodada

O Vasco volta a campo para enfrentar o Boavista no domingo (19), às 19h. A partida, que é válida pela 3ª rodada do Campeonato Carioca, será no Estádio Elcyr Resende de Mendonça, em Bacaxá. Já o Bangu recebe o Volta Redonda, às 20h do mesmo dia, no Estádio Moça Bonita.