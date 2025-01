Apesar do empate não ter sido o resultado ideal, além de ser o segundo jogo do Vasco na temporada, o desempenho deixou uma boa impressão sobre o que pode ser aproveitado e já descartado para 2025. O Campeonato Carioca tem a importância pela classificação da Copa do Brasil, mas também é um laboratório.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco

O Vasco fez dois tempos distintos contra o Bangu. No primeiro, uma equipe repleta de jovens da base com alguns jogadores que sequer serão aproveitados por Carille. O reflexo disso foi um jogo com nível técnico baixo de dar sono ao torcedor.

Já no segundo tempo, as entradas de Jair, Paulinho e Maxime Dominguez qualificaram o time do Vasco. O trio dominou o meio-campo, sobretudo, o suíço, que mostrou que é neste setor que tem que ser encaixado.

continua após a publicidade

A entrada de jogadores mais qualificados potencializou os jogadores da base do Vasco. Dos crias, Paulinho foi o melhor em campo. GB participou da jogada que culminou com o pênalti.

Por outro lado, jogadores como De Lucca, Zé Gabriel e Serginho deixam cada vez mais evidente que os respectivos destinos serão longe do Vasco. O trio segue sem agregar.

continua após a publicidade

Para a próxima rodada, o grupo deve contar com mais dois "reforços" da equipe principal. São eles: os volantes Hugo Moura e Mateus Carvalho. Alguns jogadores do elenco principal estão ganhando minutagem antes da estreia oficial da equipe a ser comandada por Fábio Carille.

➡️ Ramon Lima analisa desempenho da equipe alternativa em empate do Vasco: 'Não dá para passar mão na cabeça'

➡️ Maxime Dominguez mostra insatisfação após empate do Vasco: ‘Trabalhar mais’