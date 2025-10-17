Vasco moderniza categorias de base com foco em infraestrutura e desenvolvimento

Em setembro de 2025, o Vasco da Gama teve confirmada pelo Tribunal Superior do Trabalho (TST) uma condenação que obriga o clube a pagar R$ 300 mil por dano moral coletivo. A decisão diz respeito a irregularidades constatadas em 2012 nas categorias de base, quando o Ministério Público do Trabalho (MPT) ajuizou uma ação civil pública apontando falhas graves na condução da formação de jovens atletas, com violações à legislação trabalhista, ao Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e às normas esportivas da época. Embora a condenação tenha sido confirmada agora, o Vasco já vinha promovendo, ao longo dos últimos anos, uma série de melhorias estruturais, jurídicas e operacionais em sua base, em um processo de reformulação contínua e independente do desfecho judicial.

continua após a publicidade

➡️ Justiça autoriza empréstimo de R$ 80 milhões do Vasco com a Crefisa

Melhorias na infraestrutura da base do Vasco

Nos últimos anos, o Vasco tem passado por uma transformação profunda em suas categorias de base, com investimentos em infraestrutura, gestão e adequação legal. As mudanças fazem parte de um processo de reestruturação iniciado nos últimos anos com o objetivo de qualificar o ambiente de formação esportiva, garantir os direitos dos jovens atletas e alinhar o trabalho da base aos padrões exigidos por órgãos reguladores como a CBF e o Ministério Público do Trabalho.

O clube realizou uma ampla reforma nos alojamentos que recebem os atletas das categorias de base, incluindo melhorias em dormitórios, banheiros, áreas de lazer e convivência. Hoje, os espaços contam com melhores condições de conforto, higiene e segurança, além da presença constante de pelo menos três monitores que acompanham os jovens durante o dia e a noite, promovendo um ambiente mais acolhedor e supervisionado.

continua após a publicidade

Dormitórios para atletas da base (Foto: Dikran Sahagian/Vasco)

Na mobilidade, o clube adquiriu novos ônibus para o transporte das equipes, garantindo segurança e comodidade nos deslocamentos diários para treinos, jogos e competições. Já o refeitório do centro de treinamento também foi reformado e passou a oferecer uma alimentação balanceada, composta por cinco refeições diárias — café da manhã, almoço, lanche, jantar e ceia — todas supervisionadas por uma equipe de nutrição esportiva especializada.

➡️ Ex-diretor do Vasco detona 777 Partners: ‘Péssima’

Adequações legais: contratos de aprendizagem e fim de práticas irregulares

Segundo o advogado desportivo Pedro Henrique Zaithammer, a Constituição proíbe o trabalho de menores de 16 anos, salvo como aprendiz a partir dos 14. Já a Lei Pelé e a Lei Geral do Esporte exigem contratos específicos de formação para adolescentes. No caso do Vasco, o TST entendeu que, em 2012, o clube descumpriu essas normas ao aceitar crianças abaixo da idade mínima e ao não formalizar contratos de aprendizagem com adolescentes.

continua após a publicidade

➡️ Ídolo do Fluminense, Felipe Melo pede rivais cariocas na Seleção Brasileira

Desde então, o clube se adequou: não recebe mais crianças com menos de 14 anos em regime de alojamento e alto rendimento, e adolescentes entre 14 e 16 anos só ingressam com contratos formais, como manda a lei.

Dormitórios para atletas da base (Foto: Dikran Sahagian/Vasco)

Essas adequações foram fundamentais para que o Vasco obtivesse, e mantivesse, desde 2020, a Certificação de Clube Formador da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) — um selo de qualidade que reconhece as instituições que oferecem condições adequadas de formação aos seus atletas. A certificação exige critérios rigorosos, como:

Acompanhamento escolar; Assistência médica e psicológica; Condições adequadas de moradia e alimentação; Formalização de contratos de formação ou aprendizagem; Responsabilidade sobre a formação cidadã dos atletas.

Além disso, o clube implantou e mantém o Programa de Apoio Socioeducativo em Meio Aberto, reconhecido oficialmente pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente do Rio de Janeiro (CMDCA-Rio), reforçando o compromisso com o desenvolvimento integral dos jovens — não apenas como jogadores, mas como cidadãos.

➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco

O clube também tem sido submetido a vistorias periódicas do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, que acompanham a evolução das práticas e verificam o cumprimento das determinações legais. A última inspeção foi realizada no início de 2025, e, de acordo com o Vasco, todas as exigências estão sendo cumpridas.

Para acompanhar as notícias do Vasco, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.



