Súmula de Fortaleza x Vasco relata socos e ‘confusão generalizada’

A 28ª rodada do Brasileirão começou na quarta-feira (15) com fortes emoções, especialmente na vitória do Vasco sobre o Fortaleza, que terminou em "confusão generalizada" conforme relatado em súmula. Depois do apito final, o campo da Arena Castelão virou palco de confronto entre jogadores adversários.

Por conta disso, dois jogadores tricolores foram expulsos, Pablo e Kuscevic, por socos em Cauan e Matheus Carvalho, respectivamente. A situação fez com que Fernando Diniz, treinador vascaíno, intervisse para evitar que seus atletas também recebessem o cartão vermelho.

O que diz a súmula de Fortaleza x Vasco

O clima da partida começou a esquentar já nos acréscimos, quando Bareiro, do Fortaleza, recebeu o segundo cartão amarelo por conduta antidesportiva, atingindo o goleiro do Vasco, Leo Jardim, de "maneira acintosa", com o pé, e depois agir de forma provocativa.

Depois da expulsão, o camisa 27 foi na direção de Rayan, atacante vascaíno, que estava rindo, mas foi afastado por Deyverson e saiu de campo. Ao término do jogo, alguns atletas do Leão foram confrontar os adversários, quando a confusão se instaurou e ocasionou as expulsões.

Leia o que diz a súmula:

Pablo: For culpado de conduta violenta - Expulso de forma direta após o final do jogo por acertar um soco na cabeça de seu adversário o atleta de nº 88, Cauan Lucas Barros da Luz. Após essa ação o mesmo saiu correndo de campo em direção ao seu vestiário.

Kuscevic: For culpado de conduta violenta - Expulso após o final do jogo de forma direta por dar um soco na cabeça de seu adversário nº 85, Matheus Carvalho dos Santos. Informo que não foi possível mostrar o cartão ao atleta no campo de jogo devido a confusão generalizada e o mesmo já se encontrar no vestiário. A sanção disciplinar foi informada ao capitão de sua equipe, senhor Glaybson Yago, nº 22, na saída do campo.

Ocorrências: informo que após o término do jogo houve uma confusão generaliza entre os atletas e comissões de ambas as equipes, sendo necessária a intervenção de seguranças e outros membros das comissões técnicas. Os atletas envolvidos nas agressões foram relatados no campo das expulsões.

Confusão entre jogadores do Fortaleza e Vasco após o confronto pelo Brasileirão (Foto: Baggio Rodrigues/AGIF)

Fortaleza e Vasco no Brasileirão

Com a vitória, o Vasco foi a 36 pontos e está em 9º, perto do pelotão da briga pelo G6. São Paulo, 8º, e Fluminense, 7º, possuem 38 pontos e jogam nesta quinta-feira (16). Na 29ª rodada, o Cruz-Maltino terá justamente o clássico contra o Tricolor para tentar se firmar na parte de cima da tabela.

O Fortaleza, por sua vez, está em situação delicada no Brasileirão. Em 18º, tem 24 pontos, sete a menos que o Santos, o primeiro fora da zona de rebaixamento. Na próxima rodada, enfrenta o Cruzeiro fora de casa.

