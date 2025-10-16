Ídolo do Fluminense, Felipe Melo pede rivais cariocas na Seleção Brasileira
Atuações na 28ª rodada do Brasileirão encantaram o comentarista
As atuações de Rayan e Léo Jardim, principais jogadores do Vasco diante do Fortaleza, impressionaram o ex-jogador do Fluminense, Felipe Melo. O comentarista utilizou suas redes sociais para elogiar os atletas e pedir que tenham oportunidade na Seleção Brasileira, assim como Vitor Roque, destaque do Palmeiras.
- A Copa do Mundo é momento. Quem estiver no melhor momento tem que ter oportunidade para poder representar a seleção brasileira. Dito isso, o menino Rayan do Vasco está fazendo chover. Como o Diniz falou, joga de ponta dos dois lados, faz número nove também, tem uma potência no chute. Uma velocidade, uma estatura, faz gol de cabeça, enfim, vive uma fase incrível - disse.
- Léo Jardim. Ontem, o cara fechou o gol, não só ontem, mas dando como exemplo ontem. O que vocês acham? Eu daria oportunidade na próxima convocação. Haja visto que o Brasil, o Ancelotti tem feito alguns testes. Esses caras tão pedindo passagem - concluiu.
Fluminense volta a campo depois de uma semana
O Fluminense encara o Juventude nesta quinta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, em jogo que abre uma nova sequência de compromissos decisivos no Campeonato Brasileiro.
Na briga por uma vaga na próxima Libertadores, o Tricolor, comandado por Luis Zubeldía, ocupa a sétima posição, com 38 pontos, e tenta se recuperar após a derrota por 2 a 1 para o Mirassol, fora de casa.
Zubeldía teve tempo com elenco tricolor
Após o pedido de demissão de Renato Gaúcho, Zubeldía enfrentou uma sequência violenta de jogos. Foram quatro partidas em um espaço de 11 dias, uma média inferior a três dias de descanso entre os jogos.
Dessa vez, o cenário é diferente. O treinador teve tempo para dar descanso aos jogadores, mas mais importante que isso, teve tempo para trabalhar melhor suas ideias com o elenco. Nos quatro jogos do Fluminense, foi possível notar uma mudança de perfil tático do time gradualmente. A tendência é que as novas características apareçam ainda mais contra o Juventude.
