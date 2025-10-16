Jogador do Vasco gargalha após expulsão do adversário e agita web: ‘Rebaixado’
Partida no Castelão terminou em confusão generalizada após o apito final
O Vasco da Gama superou o Fortaleza por 2 a 0 na Arena Castelão, mesmo atuando com um jogador a menos desde o primeiro tempo. A partida, disputada nesta quarta-feira (16), terminou em tumulto nos minutos finais e após o apito final, resultando em cartões vermelhos para três atletas do time cearense e um do clube carioca.
Nos acréscimos do segundo tempo, o atacante Bareiro, do Fortaleza, recebeu cartão vermelho após se desentender com o zagueiro Robert Renan, do Vasco, que foi punido com cartão amarelo na ocasião. O zagueiro vascaíno caiu no riso após a expulsão adversária, piorando a tensão entre as equipes.
A situação piorou após o término da partida, quando o árbitro Wilton Pereira de Sampaio encerrou o jogo. O desentendimento inicial entre dois jogadores evoluiu para um conflito maior envolvendo diversos atletas das duas equipes.
Fortaleza x Vasco é marcado por expulsões
Hugo Moura, do Vasco, já havia sido expulso no primeiro tempo por entrada dura em adversário. Após o apito final, outros dois jogadores do Fortaleza - Kuscevic e Pablo Roberto - também receberam cartão vermelho, elevando para quatro o total de expulsões na partida.
Os técnicos das duas equipes tentaram acalmar os ânimos e retirar seus jogadores da confusão. Fernando Diniz teve reação enérgica, empurrando jogadores como Puma Rodríguez, Andrés Gómez e Barros para afastá-los do tumulto, além de discutir com o goleiro Léo Jardim.
Robert Renan celebra quebra de tabu
Apesar da desvantagem numérica durante grande parte do jogo, o Vasco conseguiu garantir a vitória por 2 a 0 sobre o Fortaleza no estádio cearense.
- Feliz pela vitória! A gente sabia que ia ser um grande jogo e que seria difícil, ainda mais aqui (Arena Castelão). Acho que o último jogo que o Vasco ganhou do Fortaleza aqui foi em 2003. Eu to muito feliz pela vitória e por quebrar esse tabu - celebrou o zagueiro.
